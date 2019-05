“Kim Jong-un executeert afgezant om falen top met VS” IB

31 mei 2019

02u20

Bron: ANP 0 Een Noord-Koreaanse afgezant die nauw betrokken was bij de onderhandelingen tijdens de tweede ontmoeting tussen Kim Jong-un en Donald Trump is geëxecuteerd. Dat meldt de Zuid-Koreaanse krant Chosun Ilbo op basis van anonieme bronnen.

Kim Hyok-chol werd in maart met vier andere medewerkers van het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken ter dood gebracht. De vijf worden verantwoordelijk gehouden voor het mislukken van de onderhandelingen tijdens de top in februari.

Kim Yong-chol, een andere hooggeplaatste functionaris die ook op de top in Vietnam aanwezig was, is volgens de krant tewerkgesteld en moet zich naar verluidt ideologisch bijscholen. Hij gold in Hanoi als de rechterhand van de Noord-Koreaanse leider.

Ook tolk en zus in ongenade gevallen

Ook Kims meegereisde tolk destijds is naar een politiek gevangeniskamp gestuurd, omdat ze een cruciale vertaalfout zou hebben gemaakt.

Kims zus Kim Yo-jong heeft eveneens een stap terug moeten doen. “We zijn niet op de hoogte van de handel en wandel van Kim Yo-jong sinds de bijeenkomst in Hanoi(...) We begrijpen dat ze zich schuilhoudt vanwege Kim Jong-un”, zegt een Zuid-Koreaanse regeringsmedewerker.