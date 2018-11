‘Killer vader’ schuldig bevonden aan moord op zwangere echtgenote en twee dochtertjes TTR

07 november 2018

18u02

Bron: CNN, Fox News 5 Christopher Watts, een 33-jarige vader uit Frederick in de Amerikaanse staat Colorado, is gisteren schuldig bevonden aan de moord op zijn zwangere vrouw Shanann (34) en hun twee dochtertjes Bella (4) en Celeste (3). De man riskeert een levenslange celstraf. Op televisie toonde de dertiger zich in augustus nog emotioneel over de verdwijning van zijn gezin. “Er is thuis een leegte zonder hen”, klonk het toen.

Watts, die zijn gezin op 13 augustus opgaf als vermist, liet in een tv-interview uitschijnen dat hij hard op zoek was naar zijn echtgenote en twee dochters. “Toen ik thuiskwam, trof ik niemand aan”, zei hij. “Het leek wel een spookstad. Het voelt op dit moment onwezenlijk. Het is alsof ik in een nachtmerrie zit waaruit ik niet kan ontwaken. Shanann, Bella, Celeste. Als jullie ergens zitten en me horen, kom gewoon terug. Als iemand hen vasthoudt, vraag ik aan die persoon om hen vrij te laten.”

Enkele uren na de wanhopige oproep sloegen de speurders Watts in de boeien. Judi James, een experte in lichaamstaal, zag in de manier waarop de Amerikaan zijn boodschap bracht, tekenen van hoe hard hij zijn best deed om kalm te blijven. Voor haar viel zijn lichaamstaal niet samen met wat hij zei tijdens het interview. “Hij probeerde de hele tijd zijn schuldgevoelens te verdrukken, wat een ongeoefende kijker ongetwijfeld ontging.” Watts bekende op dezelfde dag van zijn aanhouding de moord op zijn vrouw en twee kindjes.

Brandstoftanks

De politie vond op 15 augustus het lijk van Shanann op het olieterrein van Anadarko, waar Watts werkt. Niet veel later troffen speurders ook de lichamen van de kleutertjes Celeste en Bella aan in brandstoftanks. Volgens het onderzoeksteam verstopte de vader de lichamen van zijn dochters in volle olievaten om de geur van ontbinding te verdoezelen.



Watts probeerde vervolgens de verantwoordelijkheid in de schoenen van zijn overleden vrouw te schuiven. Naar eigen zeggen zag hij via de babyfoon hoe zij hun kinderen vermoordde en wurgde hij haar nadien in een vlaag van woede. Al snel bleek dat die verklaring een grove leugen was. De autopsie wees immers uit dat Celeste en Bella op een vroeger tijdstip stierven.

Affaire

Waarom Watts de moorden pleegde, is nog steeds een raadsel. Een mogelijke piste is de geheime relatie die hij naar verluidt had met een mannelijke collega op het werk. “Hij vertelde dat hij op emotioneel vlak mishandeld werd. Hij zat vast in een huwelijk waarin geen sprake meer was van liefde. Hij hield niet van haar, zij zag hem niet graag. Maar hij zag geen uitweg vanwege de kinderen”, verklaarde de man aan de politie. Watts blijft echter de affaire ontkennen.

Intussen is een filmpje uit 2012 opgedoken waarin te zien is hoe de Amerikaan een presentatie geeft over de valkuilen van een relatie. “Soms vind je je partner niet langer aantrekkelijk. Dat kan om fysieke redenen zijn of misschien is zijn of haar karakter veranderd”, aldus Watts. “Misschien ontmoet je iemand op het werk, waardoor de band met je partner verzwakt. Je denkt dat je niet langer bij hem of haar kan blijven.”

De openbare aanklager zei gisteren dat Watts niet ter dood veroordeeld zal worden uit respect voor Shananns familie. Sandra Rzucek, de moeder van Shanann, wil immers niet dat Watts de doodstraf krijgt. “Hij vermoordde mijn dochter en twee kleindochters. Ik wil niet hetzelfde doen en een einde aan zijn leven maken”, zei Rzucek in de rechtbank.

De dertiger riskeert een levenslange celstraf voor drie moorden. Geen vier, want een ongeboren kind telt in Colorado juridisch gezien niet mee. Het vonnis volgt op 19 november.