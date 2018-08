'Killer papa' vermoordde zijn vrouw en twee dochtertjes thuis en stak ze in brandstoftanks op zijn werk Joeri Vlemings

17 augustus 2018

21u20

Bron: Daily Mail, Denver 7, Fox News 0 Christopher Watts (33) vermoordde zijn zwangere vrouw Shanann (34) en zijn twee dochtertjes, Bella (4) en Celeste (3), thuis en propte de lijkjes van de kleine meisjes daarna in bijna volle brandstoftanks op zijn werk. Het Amerikaanse gezin uit Frederick (Colorado) kampte al langer met geldproblemen en volgens sommige vrienden bedroog Watts zijn echtgenote. Op tv toonde hij zich deze week eerst nog emotioneel, om enkele uren later de moorden te bekennen.

De kleutertjes Bella en Celeste werden gisterennamiddag gevonden in zo goed als volle brandstoftanks op het olieterrein van Anadarko waar Christopher - Chris - Watts werkt. De vader zou de dode lichaampjes er volgens de politie ingestoken hebben om de geur van ontbinding te verdoezelen. Ook het lijk van hun zwangere mama, Shanann, was enkele uren daarvoor bij dezelfde olieraffinaderij in Noord-Colorado gevonden. Dat meldt Denver 7 op gezag van hoge politiebronnen.

Chris had Shanann voor het laatst maandagochtend om 5u15 gezien, toen hij naar zijn werk vertrok. Shanann was enkele uren tevoren thuisgekomen van een werkreis. De twee hadden ruzie gemaakt.

Vrienden van het koppel dachten dat er geen vuiltje aan de lucht was tussen de twee, maar anderen beweerden dat Shanann Chris van ontrouw verdacht. Shanann was vijftien weken zwanger toen haar man haar doodde. In juni postte ze op Facebook nog een echografie van zoontje Nico in haar buik en noemde Chris Watts toen "de beste vader die wij meiden zouden kunnen wensen". De twee zouden volgende week voor de rechter moeten komen voor een zaak waarin een verhuurorganisatie 1.500 dollar van hen eiste.

Het gezin kende eerder al geldproblemen. In 2015 vroegen ze het faillissement aan om hun torenhoge schulden van in totaal zo'n 70.000 dollar (61.000 euro) niet te moeten aflossen. Watts werkte toen al voor Anadarko, Shanann in een call center van een kinderziekenhuis. Hun gezamenlijke inkomen bedroeg 90.000 dollar (bijna 79.000 euro) per jaar in 2014. Maar ze hadden dus ook tienduizenden dollars schulden met hun kredietkaart opgebouwd en konden ook hun studentenleningen en medische rekeningen niet afbetalen. Onder meer door een forse hypothecaire lening van 3.000 dollar (2.600 euro) per maand.

Inmiddels was Shanann als marketeer aan de slag gegaan en verbleef ze voor haar job geregeld in andere Amerikaanse staten en in het buitenland. Daar pakte ze vaak mee uit op sociale media.

Gisteren verscheen Watts een eerste keer voor de rechter, die hem weigerde vrij te laten op borg. Watts werd woensdag aangehouden op verdenking van de drie moorden, maar is nog altijd niet formeel aangeklaagd. Het gerecht heeft daarvoor nog tot maandag de tijd. Chris Watts riskeert drie aanklachten voor moord en drie voor het knoeien met bewijsmateriaal. Anadarko ontsloeg hem woensdag na zijn arrestatie.

Over hoe Watts zijn gezin uitmoordde en waarom, konden of wilden de speurders nog niets zeggen.

Dat Watts zo staalhard en schijnbaar makkelijk voor de camera kon liegen over de verdwijning van zijn echtgenote en kinderen, is straf. Judi James, een experte in lichaamstaal, ziet in de manier waarop Watts zijn boodschap bracht, toch tekenen van hoe hard hij zijn best deed om kalm te blijven en een pokerface op te zetten. Voor haar viel zijn lichaamstaal niet samen met wat hij aan het zeggen was. Hij probeerde de hele tijd zijn schuldgevoelens te verdrukken, wat een ongeoefend ongetwijfeld ontging bij het bekijken van het interview op Denver 7.