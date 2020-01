“Killer nurse” die zeker 60 kinderen doodde als verpleegster veroordeeld tot levenslange celstraf Daimy Van den Eede

17 januari 2020

08u40 6 In de Amerikaanse staat Texas is Genene Jones veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De 69-jarige, die de bijnaam ‘killer nurse’ (moordende verpleegster, red.) heeft, stond er terecht voor de moord op een baby van elf maanden. In totaal vermoordde de vrouw wel zestig jonge kinderen.

Jones was in de jaren 80 werkzaam in meerdere ziekenhuizen in Texas. Daar diende ze aan verschillende jonge kinderen Succinylcholine toe. Die spierverslapper zorgt er bij volwassenen voor dat je niet meer zelfstandig kan ademen. Bij jonge kinderen heeft het geneesmiddel zelfs een hartstilstand tot gevolg. Naar eigen zeggen had Jones de spierverslapper toegediend om de noodzaak van een afdeling intensieve zorgen voor kinderen, waar ze zelf aan de slag was, aan te tonen. Volgens anderen zou ze haar slachtoffers eerst doodziek hebben gemaakt om ze vervolgens te genezen met als doel te schitteren als een soort van mirakelverpleegster.

Meerdere veroordelingen

In het verleden verscheen Jones meerdere malen voor de rechter. Zo werd ze in 1985 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 99 jaar voor de moord op een baby van vijftien maanden. Een jaar later volgde een vonnis van zestig jaar voor de moordpoging op een baby van vier weken.

In 2018 zou Jones echter vrijkomen door een verplichte wet die overbevolking in gevangenissen moet voorkomen. Die vrijlating werd voorkomen met een nieuwe beschuldiging, deze keer voor de moord op Joshua Sawyer, een jongen van elf maanden.

Voor die zaak is Jones gisteren veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Ze komt pas in aanmerking voor een voorwaardelijke vrijlating op haar 87ste. De aanklager zei daarom dat de vrouw “waarschijnlijk zal sterven in de gevangenis”.

Opvallend: de seriemoordenaar bleef tijdens haar processen volhouden dat ze onschuldig was.