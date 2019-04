“Kijk waar de engel wijst”: Vaticaan start nieuw onderzoek naar vermist meisje dat volgens anonieme brief begraven ligt in tombe naast Sint-Pietersbasiliek KVDS

10 april 2019

19u27

Bron: Belga, Corriere della Sera 2 Buitenland Het Vaticaan start een nieuw onderzoek naar een tiener die 36 jaar geleden onder mysterieuze omstandigheden verdween. Aanleiding is een anonieme brief van begin vorige maand die beweert dat Emanuela Orlandi begraven zou liggen op een kerkhof naast de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad.

Emanuela was de 15-jarige dochter van een personeelslid van de bank van het Vaticaan. Ze werd voor het laatst gezien toen ze op 22 juni 1983 op weg was van de muziekles naar huis. Over haar verdwijning doet al jaren een waaier aan geruchten en samenzweringstheorieën de ronde.

Duidelijkheid

“Ik kan bevestigen dat het onderzoek is geopend”, zegt de advocate van de familie Laura Sgro. “We verwachten dat het Vaticaan zijn werk zal doen en eindelijk duidelijkheid zal scheppen over wat er 36 jaar geleden is gebeurd.”





Sgro zei vorige maand in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat ze een anonieme brief had ontvangen die suggereerde dat Orlandi begraven ligt op het Vaticaanse kerkhof Campo Santo dei Teutonici e dei Fiamminghi. Die begraafplaats bevindt zich net ten zuiden van de Sint-Pietersbasiliek en is bij ons vooral bekend omdat er vier jaar geleden een Vlaamse bedelaar werd begraven die 30 jaar in Vaticaanstad leefde. Willy Herteleer (80) rust er nu tussen bisschoppen en andere voorname geestelijken. (lees hieronder verder)

In de brief stond geschreven ‘kijk naar waar de engel wijst’, een verwijzing naar een marmeren standbeeld op het kerkhof dat bovenop een tombe staat en naar beneden wijst. Volgens de advocate zou iemand ook al enkele jaren regelmatig bloemen achterlaten bij het graf.

De familie van Emanuela vroeg daarop aan het Vaticaan om de tombe te openen en te kijken of het stoffelijk overschot van de tiener er wel degelijk in ligt. Het Vaticaan zou volgens de advocate van de familie nu gezegd hebben dat er een nieuw onderzoek komt. (lees hieronder verder)

Al decennialang doen de wildste geruchten de ronde over de verdwijning van het meisje, maar de zaak werd nooit opgelost.

Beenderen

In de herfst van vorig jaar werden bij renovatiewerken in de ambassade van het Vaticaan in Rome beenderen gevonden. Italiaanse media zagen snel een link met de onopgeloste verdwijning, maar verder onderzoek ontkrachtte dat. Ze bleken afkomstig te zijn van een man. (lees hieronder verder)

In 2012 werd ook al het graf van maffiabaas Enrico De Pedis in een kerk in het centrum van Rome geopend, in de hoop daar het lichaam van het meisje te vinden. Een oud-lid van de bende van De Pedis had beweerd dat ze was ontvoerd om het Vaticaan te dwingen geld terug te geven dat de maffiabaas in de bank van het Vaticaan had geïnvesteerd. Maar ook die onderzoekspiste draaide op niets uit. (lees hieronder verder)

Volgens een anonieme beller die kort na de verdwijning van het meisje van zich liet horen, was ze dan weer ontvoerd door een terroristische groep die de vrijlating van Mehmet Ali Agca eiste, de Turkse man die op 13 mei 1981 een aanslag pleegde op paus Johannes Paulus.

Exorcist

En exorcist Gabriele Amorth beweerde in mei 2012 op zijn beurt dat het meisje gekidnapt en vermoord was door een lid van de Vaticaanse politie voor seksfeestjes. Daar zouden ook leden van een niet nader genoemde buitenlandse ambassade bij betrokken geweest zijn.