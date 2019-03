“Khashoggi was niet de enige”: Saudische prins stuurde geheim interventieteam aan dat dissidenten het zwijgen op moest leggen Redactie/IB

18 maart 2019

01u23

Bron: ANP, AD, New York Times 0 Kroonprins Mohammed bin Salman van Saudi-Arabië heeft zijn goedkeuring gegeven aan een geheime campagne om dissidenten door onder meer bewaking, kidnapping, arrestatie en foltering het zwijgen op te leggen. Dat deed hij ruim een jaar voordat de kritische journalist Jamal Khashoggi werd vermoord. Dat onthult The New York Times.

De krant beroept zich op Amerikaanse zegslieden die vertrouwelijke informatie hebben gelezen over deze Saudische aanpak van andersdenkende landgenoten. Ten minste enkele van die clandestiene missies zijn uitgevoerd door leden van hetzelfde “snelle interventieteam” dat in oktober Khashoggi om het leven bracht in het Saudische consulaat in Istanbul en zijn lijk in stukken sneed en liet verdwijnen.

Dat team zou zeker twaalf operaties uitgevoerd hebben sinds 2017, melden de Amerikaanse bronnen. Daarbij zouden onder meer Saudische staatsburgers teruggehaald zijn uit andere Arabische landen, ook zouden dissidenten gevangen genomen zijn in paleizen van de kroonprins en zijn vader, koning Salman.