“Khashoggi meteen na aankomst gewurgd en later in stukken gehakt” kg

31 oktober 2018

15u50

Bron: The Washington Post, Belga 0 Journalist Jamal Khashoggi zou meteen na zijn aankomst in het Saudische consulaat in Istanbul gewurgd zijn. Later werd zijn lichaam in stukken gehakt en gedumpt. Dat verklaarde procureur-generaal van Istanbul Irfan Fidan vandaag in een statement, volgens The Washington Post.

“Het lichaam van Khashoggi werd, na de wurging, vernietigd door het in stukken te hakken, wat opnieuw bevestigt dat de moord op voorhand werd gepland”, aldus Fidan. In zijn verklaring suggereerde Fidan ook dat de komende dagen nog meer details uit het onderzoek naar de Turkse staatsmedia zullen lekken, en dat de Turken over nog meer bewijzen beschikken.

De Turkse procureur zat de afgelopen twee dagen meerdere keren rond de tafel met Saudisch procureur Saoed ben Abdallah Al-Muajab. Fidan stelt nu dat hun ontmoetingen “geen concrete resultaten” hebben opgeleverd. Zo is nog niet duidelijk waar het lichaam van Khashoggi werd verborgen of wie de lokale handlanger was die zou hebben geassisteerd bij de moord.



“De Saudische autoriteiten leken vooral te willen ontdekken welke bewijzen de Turkse autoriteiten hebben tegen de daders”, vertelde een anonieme Turkse bron aan The Washington Post. “We kregen niet de indruk dat ze gemotiveerd waren om oprecht mee te werken aan het onderzoek.”

“Niet-geautoriseerde” operatie

Khashoggi werd op 2 oktober voor het laatst gezien toen hij het Saudische consulaat in Istanbul binnenging om papieren voor zijn huwelijk in orde te brengen. Zijn lichaam is nog steeds niet gevonden.



Volgens de Turkse autoriteiten voerde een vijftienkoppig Saudisch doodseskader de moord uit. Saudi-Arabië bleef aanvankelijk ontkennen iets met de dood van Khashoggi te maken te hebben, maar gaf uiteindelijk toe dat het om een “niet-geautoriseerde” Saudische operatie ging.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan wil dat Saoedi-Arabië onthult wie het doodseskader naar Istanboel stuurde. “Nog meer vertragingsmanoeuvres of het beschermen van bepaalde mensen, dat heeft geen zin”, zei de president gisteren.

