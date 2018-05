"Keuze weerspiegelt wil van meerderheid Italiaanse bevolking": Italianen bereiken akkoord over premier en regeringsploeg sam

20 mei 2018

17u45

Bron: belga 0 In Italië hebben de Lega en de Vijfsterrenbeweging een akkoord bereikt over de toekomstige premier en de samenstelling van de regeringsploeg. Dat meldt de leider van de Lega, Matteo Salvini. Het akkoord wordt morgen voorgelegd aan president Sergio Mattarella.

"We hebben een akkoord over de regeringsleider en de ministers. We hopen dat niemand een veto stelt tegen een keuze die de wil van de meerderheid van de Italiaanse bevolking weerspiegelt", aldus Salvini.

Een naam geeft de leider van de rechtspopulistische partij niet, maar hij verzekert wel dat noch hijzelf noch Luigi Di Maio, de leider van de Vijfsterrenbeweging, het ambt van premier zal opnemen.

Dictaten van EU

Eergisteren stelden de Lega en de Vijfsterrenbeweging hun regeerakkoord voor, een programma dat komaf maakt met de bezuinigingen en zich ook verzet tegen de "dictaten" van de EU. Tegelijk beloven de kersverse regeringspartners een stevige strijd tegen de corruptie en een harde aanpak van de criminaliteit en de migratie.

Het is nu wachten op de naam van de toekomstige eerste minister. Volgens de Italiaanse media zouden Salvini en De Maio elk alvast een belangrijk departement krijgen, bijvoorbeeld Binnenlandse Zaken voor Salvini en Werk en Economische Ontwikkeling voor Di Maio.