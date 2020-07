“Kersvers staakt-het-vuren al verschillende keren geschonden in Oekraïne” TTR

29 juli 2020

11u45

Bron: belga 0 In Oekraïne is het staakt-het-vuren dat pas maandag in werking trad op die korte tijd al meerdere malen geschonden. Dat heeft de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) gezegd.

In de Donetsk-regio werden maandag alleen al meer dan honderd inbreuken vastgesteld, volgens de waarnemers van de OVSE. In de regio rond Luhansk bleef het daarentegen rustig. Het is niet geweten of de schendingen het werk zijn van Oekraïense militairen of van de pro-Russische separatisten.

In Oost-Oekraïne woedt al jaren een strijd tussen separatistische milities die liever bij Rusland zouden horen en milities en legeronderdelen van de regering in Kiev. In 2014 grepen met steun van westerse mogendheden radicale anti-Russische Oekraïners de macht in Kiev. Dat leidde tot een strijd in het economisch en cultureel op Rusland gerichte oosten, waar delen zich feitelijk afscheidden. Het leidde ook tot de annexatie door Rusland van het schiereiland de Krim.

