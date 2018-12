“Kerstmirakel”: drie vermiste Amerikanen na vier dagen levend teruggevonden in verlaten steenkoolmijn Joeri Vlemings

13 december 2018

16u43

Bron: Washington Post 0 Een “kerstmirakel” noemde de gouverneur van West Virginia, Jim Justice, het. Twee vrouwen en een man die sinds zaterdag vermist waren, zijn levend en wel teruggevonden in een gesloten steenkoolmijn. Een vierde persoon bevond zich aan de ingang van de mijn. Het is niet duidelijk wat het viertal er precies deed.

Kerst komt vroeg dit jaar in West Virginia. De vier vermiste Amerikanen zijn na enkele dagen allemaal terecht. Gisteren konden er nog drie gelokaliseerd worden in de mijn Rock House Powellton in Clear Creek. Het was al de vierde dag van een intense zoektocht naar de drie. Het gaat om Kayla Williams (25), Erica Treadway (31) en Cody Beverly (21). De 43-jarige Eddie Williams werd aangetroffen bij de ingang van de mijn.

Om het trio te bevrijden gebruikten de hulpdiensten ventilatoren voor de aanvoer van frisse lucht en werden er pompen ingezet om het waterniveau te laten zakken. Het doet wat denken aan een miniversie van het nog straffere verhaal van de voetballertjes die in juni vast kwamen te zitten in een Thaise grot en pas na 18 dagen konden worden bevrijd.

Wat de vier Amerikanen uitspookten in de koolmijn is niet meegedeeld. Wel weten we dat hun quad geparkeerd stond voor de mijn. Of de twee personen met dezelfde familienaam ‘Williams’ ook familie zijn van elkaar is niet bekend.