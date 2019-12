‘Kerstkarper’ veroorzaakt botsing in Tsjechië ES

26 december 2019

11u06

Bron: ANP, Deutsche Welle 0 Een vrouw is in het noorden van Tsjechië zwaargewond geraakt nadat een karper op haar schoot sprong terwijl ze achter het stuur zat. Ze schrok zo van de vis dat ze de macht over het stuur verloor en tegen een betonnen mast botste.

De vrouw had de karper in een plastic zak op de passagiersstoel gezet. Tijdens de rit begon de karper hevig te spartelen en schoot op een gegeven moment op de schoot van de vrouw, melden lokale media. De 62-jarige zou volgens de lokale politie zo geschrokken zijn dat ze tegen een betonnen mast reed. Een helikopter bracht haar naar een lokaal ziekenhuis waar ze voorlopig behandeld wordt.

Kerstmenu

In Tsjechië staat de karper traditioneel bij veel inwoners op het kerstmenu. Gezinnen kopen de dieren levend op lokale markten en houden ze nadien een tijdje in hun badkuip. In die tijd raken de kinderen vaak gehecht aan de dieren en geven ze hen namen, wat er wel eens voor zorgt dat de kinderen voor hun vrijlating lobbyen.

