"Kerstengel op schouder": Nederlandse twintiger overleeft crash waarbij metalen buis voorruit doorboort

16u47

16u47

Bron: AD.nl 1 Politie Een paal doorboorde de auto. Een 20-jarige Nederlandse automobilist is vannacht iets na 04.00 uur op een metalen rijbaanscheiding gereden in Amsterdam. Daarbij werd de auto doorboord door een metalen buis.

De automobilist uit Wijchen (Gelderland) 'had kennelijk een kerstengeltje op zijn schouder,' aldus de politie. De bestuurder van de auto werd op een haar na gemist en raakte 'slechts' lichtgewond.



De man trok de aandacht van de politie door zijn rijgedrag. Hij negeerde een rood verkeerslicht bij het Waterlooplein en reed links langs een verkeersheuvel. Daarna negeerde hij het stopteken van de politie, om vervolgens alleen maar sneller te gaan rijden. Even verdween hij uit het zicht, totdat agenten de auto zwaar beschadigd terugvonden. De bestuurder kon zelf uit de auto komen. Daarna is hij met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het vermoeden bestaat dat de man onder invloed was van alcohol.

Politie Amsterdam