"Kerk is geen restaurant": dispuut in Roemenië over delen van lepel tijdens de communie

16 mei 2020

22u31

Bron: Belga 0 In de Roemeens-Orthodoxe kerk woedt een hevig debat of het nog toegelaten is om tijdens de huidige coronapandemie de communie te geven aan verschillende gelovigen met één en dezelfde lepel.

De patriarch in Boekarest had deze praktijk tot 1 juni verboden omwille van hygiënemaatregelen. Maar aartsbisschop Teodosie Petrescu heeft dat verbod vandaag verbroken. Hij gaf tijdens een eredienst verschillende kinderen de communie met dezelfde lepel.

Volgens de aartsbisschop gelden de hygiëneregels niet. “De kerk is geen restaurant en het sacrament is geen natuurlijk voedsel”, klinkt het. Hij vindt ook dat geestelijken autonoom moeten kunnen beslissen.

Het gebruik om tijdens de communie een lepel te delen is al 900 jaar oud en dus moeilijk uit te roeien in Roemenië, waar het overgrote deel van de bevolking zich orthodox verklaart. In het land zijn al meer dan duizend mensen omgekomen door het nieuwe coronavirus, meer dan 16.000 mensen raakten besmet.