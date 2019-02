“Kerk heeft dossiers over seksueel misbruik vernietigd” ttr kg

23 februari 2019

11u55

Bron: belga 0 De Kerk heeft dossiers over de daders van seksueel misbruik in haar rangen vernietigd. Dat heeft de Duitse kardinaal Reinhard Marx, een naaste adviseur van paus Franciscus, vandaag toegegeven op de top over seksueel misbruik in de Kerk in het Vaticaan.

"Dossiers die deze verschrikkelijke daden van bewijsstukken hadden kunnen voorzien en de namen van de verantwoordelijken hadden kunnen geven, werden vernietigd of zelfs niet geopend", verklaarde de voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie.

Machtsmisbruik

Marx probeerde zijn collega-bisschoppen er in zijn toespraak van te overtuigen dat de doofpotaffaires de echte gevaren zijn voor de Kerk. De Kerk moet transparanter worden in de strijd tegen seksueel misbruik van kinderen, bepleitte hij. “Het seksueel misbruik van kinderen en jongeren is in niet geringe mate te wijten aan machtsmisbruik van de administratie”, zei hij.

De Kerk wordt wereldwijd geconfronteerd door schandalen rond het seksueel misbruik van kinderen, en wordt ervan beschuldigd de reikwijdte van het misbruik te hebben toegedekt. Paus Franciscus stelde tijdens de conferentie een 21-puntenplan voor om seksueel misbruik te bestrijden. Hij woonde ook Marx’ toespraak bij.

