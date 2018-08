"Keer terug naar huis, nazi's": groepje rechts-extremisten die Charlottesville herdenken botst op duizenden tegenbetogers lva

Bron: Belga 0 Op de verjaardag van het dodelijke protest in Charlottesville hebben voor het Witte Huis in Washington zondag enkele tientallen rechts-extremisten deelgenomen aan de mars 'Verenig rechts 2'. Ze waren duidelijk met minder dan de tegenbetogers, waarvan er enkele duizenden waren opgedaagd. Dat berichten Amerikaanse media.

Een grote politiemacht begeleidde de rechts-extremisten van de metro naar het goedgekeurde traject van hun betoging. De veiligheidsdiensten grendelden de locatie hermetisch af.

"Keer terug naar huis, nazi's", riepen de tegenbetogers aan de versperring. Of: "Schande, schande, schande." Op spandoeken stond te lezen: "Stop racistische aanvallen" en "Bied verzet tegen rechts".

Het kwam tot een opstootje toen twee personen zich mengden tussen de tegenbetogers, uitdagend uitgedost in t-shirts waarmee ze de herverkiezingscampagne van VS-president Donald Trump steunden. Ze werden beledigd, geduwd en kregen water over zich heen. Stewards begeleidden de man en de vrouw tot bij de politie.

In het zog van de betoging 'Verenig rechts' in Charlottesville kwam het op 12 augustus 2017 tot zware rellen. Een rechts-extremist reed met een auto in op een groep tegenbetogers. Een vrouw van 32 jaar kwam daarbij om, vele anderen raakten gewond.

VS-president Donald Trump kreeg na de rellen een jaar geleden kritiek omdat hij het geweld niet duidelijk veroordeelde. "Ik denk dat beide zijden schuld treffen", zei hij toen. Volgens hem waren er aan beide zijden ook "zeer goede mensen". Trump lokte daarmee verontwaardiging uit. Zaterdag, een jaar na de feiten, schreef hij op Twitter dat hij "alle vormen van racisme en geweld" veroordeelt.