‘Keep America Great!’: Trump gaat volop voor tweede termijn en schetst horrorbeeld van VS onder Democraten KV TT

19 juni 2019

03u26

Bron: Belga, Reuters, Orlando Sentinel, The Guardian 2 Verenigde Staten De Amerikaanse president Donald Trump heeft in Orlando, Florida officieel de aftrap gegeven voor zijn verkiezingscampagne met het oog op een tweede ambtstermijn. Trump haalde zoals gewoonlijk uit naar de Democraten en de 'fake news’ media. Echte beleidsvoorstellen kwamen er niet: de president schetste vooral een doembeeld onder het “radicale socialisme” van de Democraten. Zijn campagneslogan kreeg voor de verkiezingsrace van november 2020 wel een update: ‘Make America Great Again’ wordt voortaan ‘Keep America Great’.

De Verenigde Staten groots houden. Dat is de basis voor Trumps herverkiezingscampagne die hij gisterenavond in het Amway Center in Orlando lanceerde, waar zich duizenden Trump-fans hadden verzameld.

Zijn echtgenote, first lady Melania, nam als eerste het woord. Nadien was het de beurt aan de president zelf. Hij stak in de eerste minuten van zijn speech meteen de loftrompet over de Amerikaanse economie. “Ons land gaat erop vooruit, is in bloei en in groei en stijgt, eerlijk gezegd, naar ongelofelijke, nieuwe hoogten”, verzekerde de president. “De hele wereld is jaloers op onze economie, misschien de beste economie die we ooit in de geschiedenis van ons land hebben gehad.”

"CNN sucks”

Trump haalde opnieuw uit naar de media en nam andermaal de term “fake news media” in de mond. Daarop scandeerde de menigte “CNN sucks”. Ook sneren naar de Democraten bleven niet uit. Trump schetste een doembeeld van de partij en beschuldigde zijn tegenstanders - “een gevaarlijke kwaaie linkse bende” - ervan dat ze worden gedreven “door haat” en ook nog dat ze erop uit zijn om de Amerikanen en hun land “te vernietigen”.

Als de Democraten aan de macht komen, zullen ze de vrijheid van meningsuiting aan banden leggen, klonk het zelfverzekerd. Meer zelfs, “een stem voor de Democraten is een stem voor de opmars van radicaal socialisme en de vernietiging van de Amerikaanse droom”. Maar de Amerikanen geloven niet in socialisme, “wel in vrijheid”. De Republikein nam Hillary Clinton, Barack Obama en aanklager in het Rusland-onderzoek Robert Mueller op de korrel.

Aids uitroeien en naar Mars

Echte beleidsmaatregelen kwamen er niet. Trump beloofde dat hij de illegale immigratie verder zou aanpakken als de kiezer hem nog eens voor vier jaar naar het Witte Huis stuurt. En de grensmuur met Mexico komt er, ondanks alle tegenstand, maakte hij zich sterk. Een medicijn voor kanker is in zicht, “en we zullen aids eens en voor altijd uitroeien”. Ook zal de basis gelegd worden om op Mars te kunnen landen.

Tijdens de formele lancering van zijn campagne lanceerde Trump ook een nieuwe slogan: ‘Keep America Great’. “We gaan verder doen met Amerika groot te maken en daarna zullen we Amerika ook groots houden”, luidde het. “We gaan zorgen dat het beter blijft dan ooit tevoren en daarom sta ik hier vanavond voor jullie om officieel mijn campagne te lanceren voor een tweede ambtstermijn als president van Verenigde Staten”, besloot Trump in Orlando.

Nog geen voorsprong

De president koos niet toevallig voor Florida - “mijn tweede thuis” - om het startsein van zijn campagne te geven voor de verkiezingen die pas over meer dan 500 dagen zullen plaatsvinden. De Amerikaanse deelstaat was namelijk cruciaal voor zijn verkiezingsoverwinning in november 2016.

Trump hoopt opnieuw te winnen van zijn Democratische tegenstander in de strijdstaten die hij er in 2016 van kon weerhouden om op Hillary Clinton te stemmen. Dat waren onder andere Florida, Pennsylvania, Michigan en Wisconsin. Tot nu toe ligt hij echter in geen enkele van die staten aan de leiding, ook niet in North Carolina, waar hij eveneens won in 2016.

Peilingen

Uit een peiling van Reuters en Ipsos op 11 juni blijkt dat 40 procent van de kiezers vindt dat Trump het er goed vanaf brengt als president. 57 procent is het daar niet mee eens. Uit andere polls blijkt dat Trump in de ‘swing states’ nog achterop hinkt op zijn voornaamste Democratische tegenstanders zoals Joe Biden.

Trumps campagneadviseurs geven aan dat ze zich momenteel geen zorgen maken over de peilingen. Ze wijzen erop dat de Republikein in 2016 ook in de meeste peilingen achterop hinkte, maar uiteindelijk met de overwinning naar huis ging. Ze zijn ervan overtuigd dat zijn kansen zullen toenemen eens de Democraten zich door de voorverkiezingen hebben geworsteld en een uiteindelijke kandidaat naar voor schuiven.

De Democraten zijn er echter van overtuigd dat Trumps beleid en gedrag veel Amerikanen ertoe zullen aanzetten om hem weg te stemmen uit het Witte Huis.

Kamperen

Al sinds maandag kampeerden Trump-fans met tenten en slaapzakken voor de locatie waar Trump zijn campagne aftrapte. Gisterennamiddag hadden duizenden mensen zich op de plek verzameld ondanks de gietende regen.

Tegelijkertijd vond er in Orlando een demonstratie plaats tegen het beleid en de herverkiezing van Trump. Honderden betogers namen er deel aan de ‘Win With Love Rally’. Ze droegen borden met opschriften als ‘Dump Trump’ en ‘Hate Doesn’t Make Us Great’.

In een Twitterbericht voor zijn vertrek naar Orlando schreef Trump: “Het Republikeinse enthousiasme is groter dan ooit tevoren. Kijk wat er nu in Orlando, Florida, gebeurt!”