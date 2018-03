"Kans op nieuwe verkiezingen in Italië is fiftyfifty" TTR

28 maart 2018

16u24

Bron: Belga 0 Bij de parlementsverkiezingen van 4 maart behaalde geen enkel blok een parlementaire meerderheid in Italië, waardoor het land in een politieke impasse blijft. " De kans dat er snel nieuwe verkiezingen georganiseerd worden in Italië is fiftyfifty". Dat zei de leider van de extreemrechtse Lega-partij Matteo Salvini vandaag in een interview.

De anti-establismentspartij Vijfsterrenbeweging (M5S) en Lega gingen stevig vooruit, terwijl de regerende centrumlinkse PD (Partito Democratico) een historische nederlaag leed. Maar het rechtse noch het linkse blok behaalde een parlementaire meerderheid, en tot nu toe hebben coalitiegesprekken niets opgeleverd.

"Vandaag is de kans op nieuwe verkiezingen 50 procent", aldus Salvini aan de krant Corriere della Sera. "Het is niet waar ik zelf naar streef en ik heb zeker ingecalculeerd dat ik beter zou scoren bij nieuwe verkiezingen."

Benoemingen

Volgens peilingen zouden M5S en Lega meer stemmen verzamelen bij nieuwe verkiezingen, maar zou geen van beide een absolute meerderheid behalen.

Lega verwierf bij de verkiezingen van 4 maart een leidende positie binnen de conservatieve coalitie, die goed is voor 37 procent van de stemmen. Verwacht wordt dat Salvini zijn oor te luisteren zal leggen bij de Vijfsterrenbeweging, met 32 procent de grote winnaar van de verkiezingen, om te bekijken of een regeringscoalitie een mogelijkheid zou zijn. Dat M5S-leider Luigi Di Maio het premierschap eist, bemoeilijkt de zaak wel.

Beide partijen hebben wel al een akkoord bereikt over de benoeming van de voorzitters van de beide huizen in het parlement: de Vijfsterrenbeweging gaat de Kamervoorzitter leveren, de centrumrechtse Forza Italië van ex-premier Silvio Berlusconi krijgt de Senaatsvoorzitter. President Sergio Mattarella zal naar alle verwachting op 3 april gesprekken starten over de politieke impasse met de politieke leiders.