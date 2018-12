"Kans op brexit is 50-50 als parlement deal van May afwijst” HA

30 december 2018

07u53

Bron: DPA 1 De kans dat Groot-Brittannië de Europese Unie verlaat zal slechts 50-50 zijn als het Britse parlement de brexitdeal van premier Theresa May (foto) afwijst. Dat heeft de Britse minister van Internationale Handel Liam Fox, die pro-brexit is, gezegd aan de Sunday Times.

De brexit zal volgens Fox pas "100 procent zeker" zijn wanneer de deal steun krijgt tijdens de stemming die midden januari gepland is. Op 29 maart zou Groot-Brittannië normaal gezien de EU verlaten.

Eurocommissaris voor Handel Cecilia Malmström geeft vandaag in een interview met het Duitse persagentschap DPA te kennen dat ze chaotische toestanden verwacht als Groot-Brittannië zonder deal de EU verlaat.



Vooral in het begin zal het "zeer, zeer complex worden", aldus Malmström, die benadrukt dat ook zonder deal de EU "uiteraard" onderhandelingen zal beginnen over een handelsovereenkomst. "Maar dat zal tijd kosten", klinkt het.



"De Britten zullen vanaf de eerste dag controles invoeren, en dat zullen wij ook doen", zegt de Eurocommissaris. Vooral in de haven van Dover, een van de belangrijkste overslagpunten van het eiland voor de goederenhandel met het Europese vasteland, zou de situatie chaotisch worden.