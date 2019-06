“Kans groter dat Frans Timmermans nieuwe voorzitter Europese Commissie wordt” LH

29 juni 2019

22u17

Bron: Belga, NOS, nu.nl, Politico 0 De staats- en regeringsleiders van de Europese Unie komen morgenavond in Brussel bijeen om te proberen een doorbraak te forceren over een reeks topbenoemingen bij de EU, nadat dat niet lukte op de vorige top van 20 en 21 juni. Vaststaat is dat de top van morgen tot diep in de nacht zal duren. Volgens verschillende media wordt de kans stilaan groter dat de Nederlander Frans Timmermans de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie wordt.

De grootste knoop morgen ligt wellicht bij de keuze van de volgende voorzitter van de Europese Commissie. De keuze wordt nog bemoeilijkt door het systeem van Spitzenkandidaten uit 2014 dat voorziet dat de belangrijkste Europese fracties een kandidaat kiezen om de Europese Commissie te leiden. De grootste fractie, de EVP, claimt de post voor haar kandidaat, de Duitser Manfred Weber, terwijl de sociaaldemocraten vasthouden aan de Nederlander Frans Timmermans. De liberalen van Renew Europe, die de Deense Margrethe Vestager steunen, lijken bereid tot compromissen in ruil voor het voorzitterschap van de Europese Raad.

Ik ben blij dat het mogelijk lijkt om dit op te lossen op basis van de Spitzenkandidaten Angela Merkel

De Duitse bondskanselier Angela Merkel is in de marge van de G20-top in het Japanse Osaka ingegaan tegen de visie van de Franse president Emmanuel Macron, die geen fan is van het systeem. “Ik ben blij dat het mogelijk lijkt om dit op te lossen op basis van de Spitzenkandidaten”, zei Merkel, zo meldt Politico vandaag. “En dan zullen we zien wat eruit komt. Hoe dan ook, de twee topkandidaten zijn onderdeel van de oplossing. Dit is heel belangrijk", aldus Merkel nog.

Weber voorzitter Europees Parlement?

Merkel doelt hiermee op Manfred Weber en Frans Timmermans. Volgens de Duitse krant Die Welt heeft Merkel er na overleg met de andere Europese leiders er al mee ingestemd om Weber niet te benoemen. Een ander argument is dat veel regeringsleiders weinig zien in Weber, die relatief weinig ervaring heeft. Daardoor zou de kans dat Timmermans de nieuwe Commissievoorzitter wordt groter zijn. Weber zou dan de nieuwe voorzitter van het Europees Parlement kunnen worden.

Bij de entourage van Weber wordt die afspraak echter ontkend. Morgen komen de politieke leiders van de christendemocratische partijen in Brussel bij elkaar en worden de verschillende opties besproken, zo bericht de Nederlandse omroep NOS. Die bijeenkomst zou voorzien zijn om 16 uur, net voor de Europese top dus. Ook in het team van Timmermans heerst er nog voorzichtigheid.

Tegenstand van Polen en Hongarije

Ook al krijgt Timmermans de zegen van Macron en Merkel, in de Europese Raad zal hij waarschijnlijk te maken krijgen met felle tegenstand van landen als Polen en Hongarije, waartegen de Commissie strafprocedures startte omdat ze de principes van de rechtsstaat zouden ondermijnen. Timmermans was daarvan een van de belangrijkste pleitbezorgers. Pleit wel in het voordeel van Timmermans: de stemming over de nieuwe Commissievoorzitter moet niet unaniem te zijn. Bij de voordracht van Jean-Claude Juncker in 2014 stemden Hongarije en het Verenigd Koninkrijk tegen.

Naast het voorzitterschap van de Commissie moeten de staats- en regeringsleiders ook een keuze maken met de nodige politieke en geografische evenwichten over het voorzitterschap van de Europese Raad - waarvoor de naam van premier Charles Michel genoemd wordt -, het hoofd van de Europese diplomatie en het voorzitterschap van de Europese Centrale Bank.

Indien de knopen doorgehakt zijn, kan het Europese Parlement, dat zijn installatiezitting houdt van dinsdag 2 tot donderdag 4 juli, zijn voorzitter aanduiden.