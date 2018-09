"Kan me niets schelen, ik doe het toch": stoere taal over mogelijke Europese afwijzing Italiaanse begroting sam

29 september 2018

22u13

Bron: belga 0 Als de Europese Commissie de ontwerpbegroting van de Italiaanse regering afwijst, kan dat de Italiaanse vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini "niets schelen". "Ik doe het toch", zei hij.

"Niemand in Brussel kan me zeggen dat dit niet het moment is om dat te doen. En als ze in Brussel zeggen dat ik het niet mag doen, kan het me niets schelen, ik doe het toch", aldus de leider van de extreemrechtse partij Lega Nord en zwaargewicht in de Italiaanse regering.

De Italiaanse populistische regering voorziet de komende drie jaar een begrotingstekort van 2,4 procent van het bbp. De Europese Commissie moet het ontwerp vanaf 15 oktober bestuderen, maar had al gezegd dat de begroting "buiten de lijnen" lijkt te kleuren. "Ik zal proberen er in mijn dialoog met de Italiaanse autoriteiten proberen voor te zorgen dat Italië in staat is binnen de gemeenschappelijke geest te blijven", aldus Europees commissaris voor Financiële Zaken Pierre Moscovici.

Waarschuwing

De beslissing van de Italiaanse regering veroorzaakte ook spanningen op de financiële markten. Ook de Italiaanse president Sergio Mattarella lanceerde vandaag een waarschuwing. "De Italiaanse grondwet, onze grondwet, bepaalt in artikel 97 dat een budgettair evenwicht en de levensvatbaarheid van de publieke schuld moeten worden verzekerd", aldus de staatsleider.

"Dat de president rustig is, na jaren van door Europa opgelegde begrotingen die de publieke schuld hebben doen ontploffen, zijn we eindelijk van koers veranderd en zetten we in op de toekomst en de groei", reageerde Salvini.

Meer over politiek

internationale betrekkingen