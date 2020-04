“Kan me niet herinneren dat een president ooit eerder heeft opgeroepen de wet te schenden”: Democratische gouverneurs niet opgezet met uitspraken Trump TT

19 april 2020

17u29

Bron: The Hill, CNN, ABC 24 Verschillende Democratische gouverneurs vinden het ongehoord hoe president Donald Trump dezer dagen tegen hen en hun collega's tekeer gaat op zijn persconferenties en op Twitter. Volgens gouverneur Jay Inslee van Washington zijn Trumps uitspraken “gevaarlijk” en promoot de president actief verzet tegen de wetten en regels in de staten.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Trump blaast al een hele tijd warm en koud tegelijkertijd over wie nu de regels mag uitzetten in de coronacrisis in de verschillende staten. Begin deze week klonk het nog dat hij als president de “absolute macht” heeft om zijn wil door te drukken, een dag later gaf hij toch aan dat de gouverneurs op lokaal vlak de wet bepalen.

Vrijdag trok Trump echter opnieuw fel van leer tegen de vooral Democratisch gecontroleerde staten die voorlopig niet van plan zijn om de lockdownmaatregelen los te laten. Op Twitter postte hij drie keer een boodschap gericht aan zijn aanhangers waarin hij hen opriep de staten Virginia, Michigan en Minnesota te “bevrijden”. Critici zien daarin een weinig verhulde dreiging tot geweld tegen het staatsbestuur. Alle drie de staten hebben een Democratische gouverneur, en Trump-aanhangers gaan er al dagenlang de straat op om te protesteren tegen de corona-maatregelen.

LIBERATE VIRGINIA, and save your great 2nd Amendment. It is under siege! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Schizofrenie

Gouverneur Inslee van Washington, een van de staten die aan het begin van de epidemie zwaar getroffen werd, zei vanmorgen op ABC News dat hij de uitspraken van Trump een schande vond. "Een Amerikaanse president die burgers aanzet de wet te schenden? Ik kan me geen moment in mijn leven in de VS voor de geest halen waarin ik zoiets al gezien heb. Dit is gevaarlijk omdat het mensen kan inspireren de dingen te negeren die hun leven kunnen redden.”

Inslee zei ook gefrustreerd te zijn door de “schizofrenie" van Trump “die eigenlijk aan mensen vraagt om de virologen en experts gewoon te negeren”.

Ook de Republikeinse gouverneur van Maryland, Larry Hogan, gaf vanmorgen aan dat Trumps commentaar misschien niet zijn slimste zet is. Hij wees erop dat de federale overheid donderdag nog zelf richtlijnen heeft uitgevaardigd waarin het staten aanraadt om pas na een periode van twee weken van dalingen van het aantal nieuwe besmettingen met een graduele versoepeling van de maatregelen te beginnen. “Ik denk niet dat het helpt om protesten aan te moedigen, en mensen aan te moedigen in te gaan tegen zijn eigen richtlijnen”, aldus Hogan op CNN.

LIBERATE MICHIGAN! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

LIBERATE MINNESOTA! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Lees ook:

- Greet De Keyser in de VS: ”De overgangsmaatregelen zien er al even uitdagend uit als de lockdown” (+)

- Greet De Keyser in de VS. Amerika is altijd gevoelig geweest voor samenzweringstheorieën, dat is nu niet anders (+)