"Kale" kerstboom in Rome krijgt tweede leven KVE

19u51

Bron: Belga 0 EPA Omdat hij zo snel zijn naalden verloor, is er de voorbije weken veel gespot met de kale kerstboom op de Piazza Venezia in Rome, maar de spar krijgt toch nog een tweede leven. Er zal een toevluchtsplek voor moeders die hun baby de borst geven, van gemaakt worden. Dat hebben de autoriteiten in de Italiaanse hoofdstad dinsdag laten weten.

Rome gaf zo'n 50.000 euro uit voor de 21 meter hoge kerstboom, maar veel plezier beleefde de stad er niet aan. De kale spar kreeg al snel de 'koosnaam' "Spelacchio", wat zoveel betekent als "de onthaarde", of nog beter: "de naaldloze".

Toch heeft de boom nog een toekomst. Donderdag wordt hij in stukken gezaagd, om in zijn plek van herkomst, het Italiaanse bergdal Val die Fiemme, omgetoverd te worden tot een toevluchtsplek voor moeders en baby's. Wanneer die in Rome wordt ingewijd, is nog niet bekend. Bovendien zullen met stukken hout souvenirs en een kunstwerk gemaakt worden.