"Kabila zal zich niet opnieuw verkiesbaar stellen" TK

15 maart 2018

11u38

Bron: Belga 1 De Congolese president Joseph Kabila is niet van plan om zich kandidaat te stellen voor een derde termijn. Dat beweert althans zijn eerste minister, Bruno Tshibala, in een interview met BBC Hardtalk.

De Congolezen moeten eind dit jaar, op 23 december, naar de stembus trekken voor de langverwachte presidentsverkiezingen. Daarnaast moeten ze ook een nieuw parlement en nieuwe provincieraden kiezen. "De president wacht net op de verkiezingen zodat hij, op een beschaafde en vredige manier, de macht kan overdragen, voor de eerste keer in de geschiedenis van ons land."

Kabila's tweede, en volgens de grondwet laatste termijn, liep eind 2016 al af. De president en zijn entourage slaagden er echter in verkiezingen op de lange baan te schuiven. Het is ook maar de vraag of de verkiezingen eind dit jaar zullen kunnen doorgaan. Tshibala denkt alvast dat die verkiezingen zullen plaatsvinden. Hij wijst erop dat de Congolese veiligheidsdiensten erin geslaagd zijn in grote delen van het land de vrede te herstellen en de milities die in de Kasai onrust zaaiden, te ontmantelen.

Onrust

Mensenrechtenorganisaties en andere ngo's wezen er de afgelopen maanden op dat Kabila zelf de schuldige is van de onrust in het land. Hij kan die gebruiken als argument om de verkiezingen opnieuw uit te stellen, maar dat ontkende Tshibala. "Dat slaat op niets", reageerde Tshibala. "Integendeel! President Kabila heeft, als bevelhebber van het leger, troepen gestuurd naar de Kasaï en het oosten van het land. Die beschuldiging klopt gewoon niet."

Ook de berichten over de huidige onrust ontkende Tshibala. "De situatie is aan het verbeteren: de meeste vluchtelingen zijn teruggekeerd naar hun huis. Hier en daar is het nog onveilig, maar tegen de dag van de verkiezingen zal het ook daar weer rustig zijn."

De VN raamt de humanitaire noden in Congo op 1,7 miljard dollar, meer dan het dubbele van de noden van vorig jaar. Van dat bedrag is al 71 miljoen toegezegd. Op 13 april wordt in Genève een ministeriële conferentie over Congo georganiseerd.

Ruim 4,5 miljoen Congolezen zijn op de vlucht in eigen land.