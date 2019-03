“Justitieminister wil Mueller-rapport niet vrijgeven”

28 maart 2019

De Amerikaanse minister van Justitie William Barr zal voor een commissie van het Huis van Afgevaardigden getuigen over het rapport van speciaal onderzoeker Robert Mueller. Maar hij is niet van plan het rapport in zijn geheel vrij te geven. Dat heeft de Democratische commissievoorzitter Jerry Nadler gezegd.