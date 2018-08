"Jurist Trump gaf informatie aan aanklager over mogelijke belemmering van rechtsgang door Witte Huis" TTR

18 augustus 2018

21u59

Bron: ANP 0 Donald F. McGahn, de topjurist in dienst van de Amerikaanse president Donald Trump, heeft de afgelopen maanden uitvoerig gesproken met speciaal aanklager Robert Mueller. McGahn deed dit vrijwillig en met medeweten van de president.

Volgens de krant 'New York Times' heeft McGahn informatie verschaft aan het team van Mueller over "mogelijke belemmering van rechtsgang" door het Witte Huis. De jurist heeft ook informatie gegeven over de gang van zaken rond het ontslag van toenmalig FBI-baas James Comey.

Hoewel Trump van de gesprekken afwist, is niet bekend hoe de president denkt over de bereidheid van zijn topjurist om zo uitgebreid met Mueller te spreken. "De president en McGahn hebben een uitstekende relatie. Hij waardeert al het harde werk dat hij heeft verricht, in het bijzonder zijn hulp en expertise met de rechters en het Hooggerechtshof", aldus woordvoerster van het Witte Huis Sarah Huckabee.