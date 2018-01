Juncker: "Na brexit kan Verenigd Koninkrijk opnieuw tot EU toetreden" LB

13u59

Bron: Belga, Independent 3 EPA Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker reikt de Britten nog maar eens de hand. V oor de tweede dag op rij probeert de Europese Unie het Verenigd Koninkrijk te verleiden om binnen de Unie te blijven of terug te keren, brexit of geen brexit. Gisteren verklaarde de voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk dat het voor het Verenigd Koninkrijk nog niet te laat is om de brexit een halt toe te roepen. Vandaag stelt commissievoorzitter Jean-Claude Juncker dat de Britten na de uittreding terug tot de EU kunnen toetreden. Daarvoor is zelfs een verdragsclausule voorzien, het weinig bekende artikel 49.

"De uittreding van Groot-Brittannië is een catastrofe", zei Juncker vandaag in het Europees Parlement in Straatsburg, en hij liet verstaan dat hij wil dat de Britten in de Unie blijven. Voor het eerst voegde hij er publiekelijk aan toe dat, eens de Britten eruit zijn gestapt, ze nog altijd van idee kunnen veranderen en terug toetreden mits de toepassing van een verdragsclausule.

"Bijna geërgerde reactie"

"Eens de Britten onder artikel 50 zijn opgestapt, is er nog altijd artikel 49 dat hen de mogelijkheid biedt terug lid te worden en dat is wat ik graag zou hebben", verklaarde hij. "En nu wil ik dat we elkaar met respect behandelen en elkaar niet in de steek laten".

Zowel Juncker als Donald Tusk brachten de voorbije dagen de boodschap dat de breuk tussen de Britten en de Europese Unie niet onafwendbaar of definitief moet zijn. Juncker moest wel vaststellen dat die uitgestoken hand "een bijna geërgerde reactie" heeft uitgelokt in Londen.

De Commissievoorzitter hoopt niettemin dat Europeanen en Britten een "rationele verstandhouding" kunnen behouden. Eind vorig jaar bereikten beide partijen een principeakkoord over de boedelscheiding. De komende maanden worden gesprekken opgestart over een overgangsperiode en de toekomstige relaties.