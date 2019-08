“Juncker en Johnson ontmoeten elkaar eind augustus” tvc

01 augustus 2019

13u19

Bron: ANP 0 De Britse premier Boris Johnson en de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker spreken elkaar naar verwachting niet eerder dan eind augustus over het geplande vertrek van de Britten uit de EU per 31 oktober. Dat zei een commissiewoordvoerster in Brussel na een eerste bezoek van de nieuwe Britse brexitonderhandelaar David Frost aan het dagelijks bestuur van de EU.

De verwachte ontmoeting tussen Johnson en Juncker zou plaatsvinden in de marge van de G7-bijeenkomst van 24 tot 26 augustus in het Franse Biarritz. "Daar is dan zeker de gelegenheid voor", aldus de woordvoerster. In Biarritz komen de leiders van zeven rijke landen inclusief de Verenigde Staten en Japan bijeen. De EU wordt vertegenwoordigd door Juncker en EU-president Donald Tusk.

Over de inhoud van de gesprekken van Frost met topambtenaren wilde ze niets kwijt. Volgens haar ging het om een "standaard kennismakingsgesprek" en heeft de EU herhaald dat de met premier Theresa May overeengekomen scheidingsovereenkomst niet heronderhandeld kan worden. Er zouden de komende weken geen nieuwe afspraken in de agenda staan.