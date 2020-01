“Jullie kennen de regels ook”: Macron maakt zich kwaad op Israëlische agenten omdat ze kerk niet willen verlaten Sven Van Malderen

22 januari 2020

17u53

Bron: Le Parisien 4 Emmanuel Macron heeft vanmiddag in Jeruzalem even zijn gebruikelijke cool verloren. De Franse president maakte zich kwaad op Israëlische veiligheidsagenten omdat ze de Sint-Annakerk niet wilden verlaten. Het gebouw is eigendom van Frankrijk.

Het is bijna copy-paste de uithaal van voormalig president Jacques Chirac bij zijn bezoek aan Jeruzalem in 1996. Vergelijk zelf: pic.twitter.com/rWTaGsqDxd Bruno Struys(@ brunostruys) link

“Iedereen kent de regels”, sprak Macron op dwingende toon in het Engels. “Wat jullie net gedaan hebben, kan niet door de beugel. Ga naar buiten.”

“De regels zijn duidelijk, er hoeft niet geprovoceerd te worden. We blijven kalm. Ik heb net een prachtige wandeling achter de rug, respecteer gewoon de regels die nu al eeuwenlang bestaan. Ik kan u verzekeren dat ze onder mijn bewind niet zullen veranderen.”

Opstootje

In de voormiddag was er ook al een opstootje geweest. Toen een lid van de Israëlische veiligheidsdienst voor een tweede keer de kerk wilde binnengaan, werd hij tegengehouden door de Franse ordetroepen. Er ontstond zelfs even een gevecht. Voor Frankrijk staat de aanwezigheid van Israëlische agenten in de kerk gelijk aan provocatie.

Volgens Franse media verlieten de Israëli’s de kerk na de uithaal van Macron. De Franse president is in Jeruzalem voor een internationaal Holocaust-forum. Donderdag heeft hij een ontmoeting met president Reuven Rivlin en premier Benjamin Netanyahu.

Chirac

De scène met Macron doet terugdenken aan wat Jacques Chirac meemaakte in 1996. De toenmalige Franse president wilde toen ook enkel maar het gebouw binnenstappen van zodra de Israëlische militairen verdwenen waren. “Of willen jullie misschien dat ik opnieuw richting Frankrijk vlieg?”, klonk het. De episode bezorgde hem toen een zeker prestige in de Palestijnse gebieden.