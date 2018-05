“Jullie gaan allemaal sterven”: gerecht geeft ijzingwekkende video’s vrij die schoolschutter Parkland maakte vlak voor dodelijke raid KVDS

31 mei 2018

07u41

Bron: AP 0 De openbare aanklager van Broward County in de Amerikaanse staat Florida heeft videobeelden vrijgegeven die Nikolas Cruz (19) maakte net voor hij in februari naar de Stoneman Douglasschool in Parkland trok en er het vuur opende op leraars en leerlingen. Daarbij kwamen 17 mensen om het leven en raakten 17 anderen gewond. IJzig kalm doet hij zijn plannen uit de doeken.

Op de beelden – die op de smartphone van de tiener gevonden werden – vertelt Cruz dat hij minstens 20 mensen wil doden met een AR-15 en enkele spoorzoekers. “Het zal een belangrijke gebeurtenis zijn. Als je me op het nieuws ziet, zal iedereen weten wie ik ben”, vertelt hij. “Ik kan niet wachten.”

“Vandaag is de dag”, zegt hij in een volgend fragment. “Vandaag is de dag dat mijn slachtpartij begint. Alle kinderen op school zullen wegrennen uit angst en zich verbergen. Uit de toorn van mijn macht zullen ze weten wie ik ben. Ik ben niets. Ik ben niemand. Mijn leven is niets en betekent niets. Ik leef een eenzaam leven, in afzondering en alleen. Ik haat alles en iedereen. Ik ben het beu dat iedereen me zegt wat ik moet doen en wannéér ik het moet doen. Ik ben het beu dat iedereen zegt dat ik dom en idioot ben. In het echte leven zijn jullie allemaal dom en gebrainwasht door die politieke overheidsprogramma’s.” (lees hieronder verder)

Hij vertelt ook hoe hij het praktische wil aanpakken. Dat hij een Uber wil nemen naar de school om 2.40 uur. “Daarna ga ik de trappen op en neem ik mijn zak voor mijn AR. Dan ga ik mensen neerschieten op de centrale plaats. Mensen zullen sterven.”

Overleven

Ondanks het feit dat hij laat doorschemeren dat hij het niet verwacht om het te overleven, probeerde Cruz met de vluchtende studenten mee naar buiten te glippen na zijn raid. Hij werd later gevat door politie die patrouilleerde in de buurt op zoek naar de schutter.

Cruz bekende de schietpartij en riskeert de doodstraf voor wat hij deed. Zijn advocaat hoopt op levenslang als de jongeman schuldig pleit.

