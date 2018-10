"Journalist Khashoggi nam eigen dood op met zijn smartwatch" Mark van Assen

13 oktober 2018

Bron: AD 2 Het Turkse onderzoek naar de verdwijning van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi in het Saoedische consulaat in Istanboel, krijgt een nieuwe twist. De autoriteiten hebben de beschikking over geluidsopnames die hij met zijn smartwatch in het consulaat maakte. D e vraag is of de gegevens, die Khashoggi naar zijn verloofde doorstuurde, wel iets zeggen over wat er met hem gebeurd is.

De kritische journalist verdween op 2 oktober tijdens een bezoek aan de Saoedische ambassade in Istanboel. Hij was daar om documenten op te halen voor zijn aanstaande huwelijk. Zijn verloofde Hatice Cengiz stond buiten te wachten, maar Khashoggi kwam niet meer naar buiten.



De vrouw heeft tien uur staan wachten op de stoep. Gevreesd wordt dat hij is ontvoerd of vermoord. Turkse officials zeggen bewijzen te hebben voor het laatste (en dat hij gemarteld is), maar die heeft nog niemand gezien of gehoord. Voordat hij naar binnen ging, gaf hij echter zijn twee telefoons aan Cengiz, met de mededeling dat ze alarm moest slaan als er iets met hem zou gebeuren.



Smartwatch omgehouden

Zijn smartwatch hield hij om. Nu komen er via Turkse kanalen berichten naar buiten dat Khashoggi met het horloge geluidsopnames heeft gemaakt van zijn verhoor. Daarop zou ook te horen zijn dat hij gemarteld is, melden enkele Turkse media. Het gerucht dook gisteren al op, maar toen zou het alleen nog gaan om naar zijn telefoon doorgestuurde gegevens over hartslag van de journalist en zijn locatie.



Technisch gezien is het mogelijk om een smartwatch te koppelen aan een telefoon, maar wat je er vervolgens mee kunt doen, hangt om te beginnen af van het model. Daarbij is ook de stabiliteit van de verbinding van belang. Het is in de VS al eens eerder gebeurd dat een dergelijk apparaat werd gebruikt bij het oplossen van een misdaad. Een man had gemeld dat hij zijn vrouw op een bepaald tijdstip vermoord had gevonden, maar de smartphone van het slachtoffer bleef nog een uur na dat moment bewegingen registreren.

Gemanipuleerd

Het belangrijkste bezwaar nu is echter dat er a) geen lichaam is en b) geen smartwatch. Er kan dus theoretisch gezien van alles gebeurd zijn. Wie zegt dat het Khashoggi’s hartslag is die is doorgestuurd? Misschien heeft het iemand het horloge afgepakt en is die er mee gaan lopen. Misschien was er wel een storing. Of is het horloge kapot. Ook de geluidsopnames, als die er al zijn, kunnen gemanipuleerd zijn. De zaak is inmiddels zo high profile dat verschillende partijen belang hebben bij hun eigen specifieke waarheid.



Ook de Verenigde Naties zijn zich er vandaag mee gaan bemoeien. Secretaris-generaal Antonio Guterres heeft - net als de Franse president Emmanuel Macron - geëist dat de waarheid boven tafel komt. Guterres is bang dat dit soort verdwijningen ‘het nieuwe normaal’ worden, zo zei hij tegen de BBC.

Donald Trump

En de Amerikaanse president Donald Trump belooft op zijn beurt een "strenge bestraffing" als zou blijken dat Saoedi-Arabië achter de verdwijning van Khashoggi zit. "Momenteel ontkennen ze en ze ontkennen krachtig dat ze betrokken zijn", aldus Trump in een interview met de Amerikaanse zender CBS. "Zouden zij het kunnen zijn? Ja", voegde hij er nog aan toe.

Maar straffen door een wapendeal van 110 miljard dollar op te blazen, dat zal Trump niet doen. "Ze hebben militaire uitrusting besteld. Iedereen wilde dat contract: Rusland, China ... en wij hebben het binnengehaald", zei de president daarover. "Ik wil zo'n contract niet kwijtraken." Hij voegde toe dat er andere manieren zijn om een land te bestraffen.

Saoedi-Arabië blijft intussen alles ontkennen en zegt alles te doen om de ware toedracht te achterhalen.