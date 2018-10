“Jou zou ik nooit verkrachten, jij bent te lelijk” en “Ik heb liever dat mijn zoon sterft dan dat hij homo is”: zo grofgebekt is Braziliës nieuwe president TT

29 oktober 2018

08u52

Bron: Reuters, The New York Times, Belga 0 Holebi's, vrouwen, zwarten, Afro-Brazilianen, progressievelingen, ... het lijstje aan personen die Jair Bolsonaro tijdens zijn vijfentwintig jaar politieke carrière al heeft beledigd, is lang. Desondanks - of net dankzij? - won hij gisteren overtuigend de verkiezingen en wordt hij de nieuwe president van het grootste land van Zuid-Amerika.

Zowat elke uitspraak die Bolsonaro de afgelopen vijfentwintig jaar heeft gedaan, werd de voorbije weken bovengehaald om aan te tonen hoe populistisch en extreemrechts de politicus wel is. Maar geen enkele controverse leek hem veel te kunnen deren, integendeel zelfs, het leverde hem ook appreciatie op als “iemand die eindelijk eens zegt waar het op staat”. De Brazilianen toonden zich gisteren bovendien ontvankelijker voor zijn beloftes de corruptie en de criminaliteit in het land hard aan te pakken, al kleurden heel wat landgenoten met de neus dichtgeknepen zijn bolletje rood.

Over criminelen

Bolsonaro's meest geciteerde uitspraak deze campagne ging over criminaliteit, een van de belangrijkste thema’s in de verkiezingen. Zijn aanpak is dan ook bijzonder duidelijk: ‘Bandido bom é bandido morto’, klonk het: ‘De enige goede bandiet is een dode bandiet’.

Over de dictatuur en de democratie

Brazilië is pas sinds 1985 opnieuw een democratie na meer dan twintig jaar militaire dictatuur. Maar Bolsonaro lijkt soms met een bijzondere nostalgie naar die zwarte periode terug te kijken. In een interview in 1999 kreeg hij de vraag voorgeschoteld of hij het parlement zou stilleggen als hij president zou worden. “Geen twijfel over mogelijk. Ik zou dezelfde dag nog een coup organiseren. Het parlement functioneert niet. En ik ben er zeker van dat meer dan 90 procent van de bevolking er blij om zou zijn. Het parlement vandaag is nutteloos. Laten we die staatsgreep nu al maar doen. Laten we meteen richting dictatuur gaan.”

Verkiezingen vond hij dan ook maar niets: “Verkiezingen zouden niets veranderen in dit land. Jammer genoeg zou er alleen maar verandering komen als er een burgeroorlog uitbreekt en we doen wat het militaire regime nagelaten heeft: 30.000 mensen doden. Geen probleem als er onschuldige mensen sterven. Er sterven onschuldige mensen in elke oorlog. Ik zou zelfs zelf graag sterven als er daarmee 30.000 anderen zouden sterven.”

Over holebi's

Bolsonaro heeft geen al te hoge pet op over holebi’s en holebi-rechten. “Ik zou nooit van een homoseksuele zoon kunnen houden, ik zou liever hebben dat hij omkomt in een verkeersongeval”, zei hij in 2011. Bovendien zou hij niet graag hebben dat een homokoppel in zijn appartementsblok zou wonen. “Dan zou mijn gebouw in waarde dalen. Als ze er hand in hand rondlopen, kussen, dan zou het in waarde dalen! Maar niemand durft dat te zeggen uit schrik weggezet te worden als homofoob.”

Twee jaar later klonk het dat hij “liever een verslaafde” als zoon zou hebben “dan een homo”. Homofoob zijn? “Daar ben ik trots op.”

En in april van dit jaar werd Bolsonaro aangeklaagd wegens racisme en discriminatie, onder andere wegens de uitspraak "Als ik twee mannen zie kussen op straat, zal ik ze slaan.” Het Hooggerechtshof veegde de klacht wel van tafel.

Over vrouwen en vrouwenrechten

Bolsonaro heeft vier zonen uit zijn eerste twee huwelijken. Uit zijn laatste huwelijk heeft hij ook één dochter, maar dat noemde hij “een zwakte”. Een collega-parlementslid beet hij in 2014 toe: “Ik zal je niet verkrachten, want je bent te lelijk.”

Vrouwen hoeven bovendien niet hetzelfde te verdienen als mannen en zeker niet op dezelfde manier behandeld te worden: “Omdat vrouwen meer arbeidsrechten hebben van mannen, zoals zwangerschapsverlof, nemen werkgevers liever mannen aan dan vrouwen. Ik zou vrouwen niet op dezelfde manier tewerkstellen. Maar er zijn ook wel competente vrouwen.”

Over Afro-Brazilianen

In april 2017 deed Bolsonaro een uitspraak over een bezoek aan een traditionele Afro-Braziliaanse gemeenschap. Daarbij gebruikte hij de controversiële term ‘arrobas’, een oude gewichtsmaat waarmee vee en landbouwproducten werden gewogen. “De lichtste Afrikaanse afstammelingen wegen er zeven ‘arrobas’. Ze doen niets. Ze zijn zelfs niet goed om zich voort te planten.”

Over folteren

Bolsonaro toont zich al jarenlang voorstander van folteringen om de criminaliteit en halt toe te roepen. “Ik ben voor folteren, dat weet je. En de mensen zijn er ook voor.”

In 2016, toen in het parlement werd gestemd over de afzetting van presidente Dilma Rousseff, droeg Bolsonaro zijn stem op aan “ aan God, aan het leger, aan de strijd tegen het communisme en aan kolonel Carlos Alberto Brihante Ustra.” Die laatste is een van de ergste folteraars tijdens de dictatuur, Dilma Rousseff was een van de bekendste slachtoffers.

De grootste fout van de dictatuur was volgens Bolsonaro dan ook dat ze “enkel folterde, en niet doodde”.

Over zijn politieke tegenstanders

Vorige week nog zei Bolsonaro op een bijeenkomst in São Paulo dat hij zijn linkse tegenstanders in de politiek ofwel in de gevangenis zou steken, of zou verbannen naar het buitenland. “Ik zal die rode bandieten van de kaart vegen. (...) Dit keer zal de opkuis nog groter zijn. Deze groep, als ze willen blijven, zullen ze onze wetten moeten volgen. Ofwel gaan ze naar de gevangenis, of ze bollen het af.”