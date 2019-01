“Joshua Tree National Park kan tot 300 jaar nodig hebben om te herstellen van schade door shutdown” TT

29 januari 2019

Het bekende Joshua Tree National Park in Californië kan 200 tot 300 jaar nodig hebben om volledig te herstellen van alle schade die er de voorbije maand is aangericht. Dat zegt de oud-directeur van het park, Curt Sauer. Het natuurgebied in de woestijn van Zuid-Californië bleef tijdens de shutdown, de gedeeltelijke sluiting van de Amerikaanse overheid, open zonder toezicht, met alle gevolgen van dien.

Acht parkwachters die meer dan een maand lang instonden voor een gebied van 3.200 vierkante kilometer. Dat is hoe het prachtige Joshua Tree National Park er 35 dagen lang voor stond. Vroeger gingen nationale parken bij een shutdown gewoon dicht, maar de regering-Trump schafte die regel af met de bedoeling de Amerikaanse bevolking minder van de sluiting van de overheid te laten voelen.

De gevolgen van die beslissing blijken voor Joshua Tree nu echter desastreus te zijn: veel bezoekers namen de gelegenheid te baat om het park te bezoeken zonder toezicht. Vrijwilligers deden wat ze konden, maar dat zette niet veel zoden aan de dijk. Inkomgeld moest niet betaald worden en niemand vertelde wat er mocht en vooral wat er niet mocht. Bezoekers kampeerden in het wild en braken sloten open, toiletten raakten overspoeld en verstopt, op rotsen is graffiti aangebracht, autobestuurders reden van de wegen af en creëerden in het wilde weg zelf nieuwe paden in de woestijn, en er werden zelfs enkele van de beroemde bomen omgehakt.

Natuurschade niet snel te herstellen

"Wat er de voorbije 34 dagen is gebeurd in het park, kan de komende 200 tot 300 jaar niet gerepareerd worden”, aldus voormalig parkdirecteur Curt Sauer op een bijeenkomst van vrijwilligers zaterdag. Sauer stond tot 2010 zeven jaar lang aan het hoofd van het bestuur van het park. De schade aan de infrastructuur is snel te herstellen, maar die aan de natuur veel minder.

Op 8 januari dreigde het park toch even te sluiten omdat de schade te groot aan het worden was. “Terwijl de overgrote meerderheid van de bezoekers van Joshua Tree dat op een verantwoorde manier doet, zijn er incidenten gebeurd met bestuurders die nieuwe wegen creëerden en onze beroemde Joshua-bomen vernielden”, aldus een woordvoerder toen. Uiteindelijk bleef het park toch open nadat er extra geld was gevonden.

Zaterdag hielden buurtbewoners en vrijwilligers een bijeenkomst waarop ze een stand van zaken opmaakten over de shutdown. De lokale gemeenschap zei dat ze het beu was “dat nationale parken gegijzeld worden door open, maar slechts deels bemand te blijven. Dat is niet goed voor het park, noch voor het publiek, noch voor de lokale mensen hier”. “Als de regering de volgende keer niet genoeg geld voorziet om genoeg parkwachters te betalen, dan moeten ze het park gewoon sluiten om het te beschermen.”