"Jos Brech was voorbereid op de vlucht" TT

29 augustus 2018

06u40

Bron: Belga 0 Jos Brech, de man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de destijds elfjarige Nicky Verstappen, was voorbereid om te vluchten en had een overlevingskit bij zich om te kunnen verdwijnen als hij in het vizier van de politie kwam.

Dat zegt de Spaanse inspecteur Antonio Navarro Acevedo van de politie-eenheid in Barcelona die B. uiteindelijk inrekende, in De Telegraaf.

"Hij was zelfs voorbereid om in grotten te gaan slapen en had bovendien veel geprepareerd voedsel bij zich, zelfs een boek over eetbare planten", zegt de inspecteur in de krant. "Hij had visgerei, zodat hij zijn eigen eten kon vangen. Plus gereedschap om een hut te kunnen bouwen."

Brech voelde zijn arrestatie volgens de inspecteur niet aankomen. "Hij verzette zich niet. Hij was verbaasd", zegt Navarro. "Hij voelde zich veilig in dit gebied, omdat het een berggebied was dicht in de buurt van een dorp. Hij kon er ook weer makkelijk verdwijnen."