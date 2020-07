“Joran van der Sloot besmet met corona in gevangenis Peru” Chris Klomp

27 juli 2020

20u34 0 De bekende Nederlandse crimineel Joran van der Sloot is besmet met het coronavirus. Dat meldt RTL Nieuws op basis van een melding van de familie van Van der Sloot. Van der Sloot (32) zit vast voor de moord op de Peruaanse vrouw Stephany Flores en kreeg bekendheid door zijn vermeende rol bij de verdwijning van de Amerikaanse Natalee Holloway op Aruba in 2005.

De familie van Van der Sloot heeft om steun gevraagd bij de Nederlandse ambassade in Peru omdat er geen medische hulp voor hem zou zijn. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt aan RTL Nieuws dat er een hulpverzoek is gedaan bij de ambassade.

Volgens een woordvoerder is er niet veel te doen aan de gezondheidssituatie van een Nederlandse gevangene in het buitenland. Het is aan de gevangenissen om de juiste zorg te verlenen.

Holloway

Joran bracht de Peruaanse Stephany Flores in 2010 om het leven op een hotelkamer in Lima. Daarvoor zit hij een straf uit in het Zuid-Amerikaanse land. Van der Sloot werd ook in verband gebracht met de vermissing van de Amerikaanse Natalee Holloway op Aruba op 30 mei 2005.

Hoewel Van der Sloot nooit is vervolgd voor de verdwijning van Holloway, wil de Amerikaanse justitie hem vervolgen voor het afpersen van de moeder van de tiener. Hij zou haar hebben aangeboden om voor 250.000 dollar te zeggen waar het lichaam van Natalee is en te vertellen onder welke omstandigheden haar dochter is omgekomen.



Na zijn uitlevering zal hij vermoedelijk terechtstaan in de VS voor de afpersing.