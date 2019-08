‘Jongste vader van Verenigd Koninkrijk’ maakte na schokkende vaderschapstest puinhoop van zijn leven Sebastiaan Quekel

29 augustus 2019

10u33

Bron: AD.nl 0 Een Britse jongeman die ooit werd uitgeroepen tot ‘de jongste vader van het Verenigd Koninkrijk’, blijkt een puinhoop van zijn leven te hebben gemaakt. De inmiddels 23-jarige Alfie Patten heeft een rits aan strafbare feiten achter zijn naam staan en moest zich ook gisteren voor de zoveelste keer verantwoorden voor een rechter. Tot verrassing van velen ontsprong Patten de dans. “De gevangenis is niet de juiste plek voor hem.’’

Alfie Patten domineerde in 2009 alle krantenkoppen nadat hij en zijn ouders dachten dat hij zijn 15-jarige vriendin zwanger had gemaakt. De jongen van 13 werd door Britse media gebombardeerd tot ‘de jongste vader van Engeland’. De schok was groot nadat uit een DNA-test bleek dat niet Patten, maar de 15-jarige Tyler Barker, een gemeenschappelijke vriend, de vader van het meisje Maisie bleek te zijn.



Die onverwachte wending verwoestte zijn (sociale) leven, vertelde Patten later aan The Sun. “Ik wil iedere 13-jarige waarschuwen om niet dezelfde fouten te maken als ik heb gedaan. Het heeft mijn leven verpest.“

Criminele pad

De nu 23-jarige Patten worstelt met zware depressies en is mede hierdoor op het criminele pad terechtgekomen. Hij is in de loop der jaren vijf keer veroordeeld voor diverse strafbare feiten en spendeert bijna al zijn dagen met het drinken van alcohol in het huis van zijn moeder. De werkloze twintiger moest zich gisteren voor de zoveelste keer verantwoorden in de rechtbank, nu voor het vernielen van een bestelwagen, een Skoda en een hek.

Dat deed hij onder invloed, stelde de officier. “Patten was dronken, agressief en grofgebekt. Hij rende de weg op en af en zocht al schreeuwend ruzie met weggebruikers.’’ De man werd door politie in de boeien geslagen terwijl hij over straat strompelde.

Zijn advocaat wil de daden niet goedpraten, maar neemt het wel voor haar cliënt op. “Alfie wil zijn leven beteren, rust vinden en niet meer doorgaan met zijn destructieve en chaotische gedrag. Hij brengt hiermee alleen maar zijn gezondheid in gevaar.’’

‘Je gaat een zware tijd tegemoet’

De rechter betoogde dat Patten eigenlijk een gevangenisstraf had moeten krijgen omdat hij eerder een voorwaardelijke straf had gekregen. Toch liet ze hem gaan. “Uw huisarts denkt dat de gevangenis een zeer slechte uitkomst voor u zou zijn en ik ben het daarmee eens’’, legde ze uit.

Patten moet thuis herstellen en in therapie gaan. “De enorme hoeveelheid alcohol die je drinkt moet zoveel schade aan jou en je lever hebben aangericht. Je gaat een zware tijd tegemoet.’’

Roddelpers

Hoewel de Britten wel meer tienerzwangerschappen gewend zijn, zorgde het verhaal van Patten voor een flinke rel. Patten was pas twaalf toen hij bij de 15-jarige Chantelle Steadman een kind zou hebben verwekt. De ouders roken daags na de heisa veel geld.

“Ik wou dat deze baby nooit geboren was, maar het is nu zo”, zei vader Dennis tegen Britse media. “Alfie is te jong om er iets mee te doen, maar ik ga proberen zoveel mogelijk geld uit deze zaak te slaan.” Volgens de Daily Mail hadden de gescheiden ouders al verschillende lucratieve deals met de pers gesloten.

Politiek

De kwestie-Patten leidde in 2009 tot een nationaal debat over moraliteit en tienerzwangerschappen waarbij de toenmalige premier David Cameron zijn zorgen uitte. Zijn regering probeerde de stroom tienerzwangerschappen tegen te gaan door voorbehoedsmiddelen gratis te maken en vroeg genoeg te starten met seksuele voorlichting. Van de 40.000 zwangere jonge meisjes besloot in 2009 meer dan de helft abortus toe te passen. Het totale aantal abortussen in Engeland en Wales overschreed toen de 200.000.