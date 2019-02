“Jongetje (7) gestorven nadat hij urenlang op blote voeten door de sneeuw moest wandelen”: politie arresteert ouders en tienerzoon in VS ttr

04 februari 2019

12u47

Bron: Daily Mail, Fox News, USA Today 0 Urenlang door de sneeuw wandelen op blote voeten met een loodzwaar stuk hout op zijn rug. Dat is de straf die de 7-jarige Ethan Hauschultz uit de Amerikaanse staat Wisconsin kreeg van zijn vader Timothy (48), omdat hij “enkele Bijbelverzen niet uit het hoofd kende”. Ethan overleefde zijn straf niet. Lange tijd was er onduidelijkheid over wat er zich op 20 april 2018 precies had afgespeeld, maar nu -meer dan negen maanden later- komt de waarheid aan het licht.

Ethan Hauschultz groeide samen met zijn tienerbroer (15) Damian op in een streng katholiek gezin. Vader Timothy wilde dat Ethan dagelijks enkele verzen uit de Bijbel uit het hoofd leerde, zodat hij de christelijke normen en waarden beter zou begrijpen. Vorig jaar in april ging het echter helemaal mis. Toen het de kleine Ethan maar niet lukte om een tekst foutloos op te zeggen, besliste vader Timothy hem een lesje te leren.

Straf

De 7-jarige jongen moest urenlang met een loodzwaar stuk hout op zijn rug - op blote voeten en zonder jas aan - door de sneeuw wandelen in de achtertuin van het gezin Hauschultz. Hoe koud het op dat moment was, is niet bekend. Broer Damian moest er vervolgens van zijn vader op toezien dat de jongste telg van het gezin de straf zonder morren uitvoerde. De tienerjongen ging echter nog een stap verder.

Damian sloeg zijn broer meerdere keren met een riem en duwde hem met zijn gezicht in de sneeuw. Nadien ging hij bovenop zijn kleine broer zitten, totdat die bewusteloos raakte. De 15-jarige tiener vond dat zijn broer zijn lesje wel had geleerd en bracht zijn ouders op de hoogte dat Ethan “niet meer wilde bewegen”. Moeder Tina en vader Timothy gingen onmiddellijk naar buiten en probeerden Ethan te reanimeren, maar dat bleek tevergeefs.

“Ongeluk”

De 35-jarige moeder bracht haar zoon in allerijl naar het ziekenhuis. Artsen probeerden het jongetje te redden, maar Ethan stierf uiteindelijk dezelfde dag aan onderkoeling. “Zijn lichaamstemperatuur was extreem laag. Hij had ook verschillende kneuzingen. Bovendien waren zijn bekken en ribben gebroken”, zo bleek na autopsie.

Het medische team verwittigde de politie, die de ouders meenamen voor verhoor. Zowel Tina als Timothy beweerde vorig jaar dat “het slechts een ongeluk was”. Ze vertelden de politie dat hun zoon buiten aan het spelen was, maar dat ze niet wisten wat er precies was gebeurd.

Schuld

De speurders van Manitowoc County Coroner’s Office, die het verhaal van de ouders niet geloofden, onderzochten de zaak verder. Vorige vrijdag nodigden ze de ouders en hun tienerzoon opnieuw uit voor verhoor. De drie konden de waarheid niet langer verbergen en bekenden alsnog schuld. De politie, die de ouders en de tienerjongen arresteerde, wil voorlopig geen verdere details vrijgeven.

Meer over Ethan Hauschultz

Timothy