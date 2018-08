“Jongen die me vreselijk pestte op school liet me onlangs weten dat het hem speet. Het kwam 40 jaar te laat” KVDS

21 augustus 2018

11u09

Bron: The Guardian 0 Een Britse schrijver heeft verteld over hoe hij als tiener onophoudelijk gepest werd op school door een jongen die aanvankelijk zijn beste vriend was. Hij deed het verhaal naar aanleiding van een brief die hij onlangs kreeg en waarin de pester zijn excuses aanbood. “Hij liet weten dat het hem speet. Maar het kwam 40 jaar te laat”, schrijft Patrick Gale in de Britse krant The Guardian

‘Ik ben er zeker van dat er heel wat redenen voor zijn dat ik me gedroeg zoals ik deed’, stond er te lezen in de duidelijk doordachte brief van twee pagina’s lang. “Ik vrees dat mensen die misbruik en pesterijen ervaren, vaak geneigd zijn om zich er ook zelf schuldig aan te maken. Ik weet dat ik me toen erg hulpeloos en vernederd voelde. Er is echter geen rechtvaardiging voor mijn gedrag. Het was pesten. Ik was wraakzuchtig en jij onschuldig. Het was fout. En het spijt me.’

Hechte vrienden

De pesterijen kwamen volgens Gale extra hard binnen omdat de twee aanvankelijk hechte vrienden waren. Ze leerden elkaar in de jaren zeventig kennen op het elitaire Winchester College, tijdens de muzieklessen in de kapel. De jongen was twee jaar ouder en speelde fluit, de homoseksuele Gale (toen 13) zat achter de piano. Hoewel zijn vriend hetero was en er nooit iets seksueels tussen hen gebeurde, namen andere leerlingen op school aan dat de twee iets hadden.





Dat Gale bovendien een beetje nerdy was en zijn vriend geen andere kameraadjes bleek te hebben, leek dat nog in de kaart te spelen. Het resulteerde in een hele reeks pesterijen. Zo werd de fiets van Gale vernield en het gordijn van zijn kleedhokje in brand gestoken met aanstekervloeistof terwijl hij zich aan het omkleden was. Daarop besloot Gale dat de twee misschien beter een beetje afstand namen. En dat was het moment dat zijn vriend zich tegen hem keerde. (lees hieronder verder)

“Vanaf dat moment totdat hij de school drie jaar later verliet, kon hij me niet passeren zonder iets lelijks te zeggen, te spuwen of me gewoon te negeren”, aldus Gale. “Zijn commentaar werd ook steeds homofober. Gelukkig was ik niet intern en kon ik elke avond en op zondag ontsnappen naar huis. Ik vertelde mijn ouders wel niets. Maar mijn geheim had een weerslag op mijn lichaam, want ik ontwikkelde een vreselijke huiduitslag. En er was geen crème die ertegen hielp.”

Hij leed in stilte, maar zag zichzelf niet als slachtoffer. Want in tegenstelling tot zijn voormalige vriend had hij wél andere kameraadjes. En hij merkte dat zijn pester zo goed als zeker zelf ook gepest was. (lees hieronder verder)

Toen de schrijver op sociale media vertelde over de brief die hij van zijn pester gekregen had, verbaasde hij zich over de respons. Want heel wat vrienden bleken iets soortgelijks meegemaakt te hebben. Sommigen verafschuwden hun pesters nog altijd, anderen hadden hen opgezocht op sociale media in de hoop hen te kunnen confronteren met wat ze hadden gedaan.

Kinderen

“Bij mijn pester had de tijd zijn werk gedaan”, aldus Gale. “Een van zijn kinderen werd gepest op school en het was dat wat hem ertoe aanzette om me te contacteren. Ik aanvaardde zijn excuses, natuurlijk. En ik wenste hem en zijn gepeste kind het beste toe. Maar ik kon het hem niet vergeven. Daarvoor zijn de littekens die zijn pesterijen achterlieten veel te diep.”

