"Johnson zal verplicht worden tot ontslag als hij wet niet naleeft"

08 september 2019

08u57

Bron: belga 0 Als de Britse premier Boris Johnson zich niet houdt aan de wet die hem dwingt een nieuw uitstel voor de brexit te vragen als er tegen eind oktober geen nieuw akkoord met de Europese Unie (EU) uit de bus komt, zou hij een wettelijke en constitutionele crisis veroorzaken die zou uitdraaien op zijn ontslag. Dat blijkt uit juridisch advies van Labour dat in de Britse krant The Daily Telegraph online staat.

Gisteren raakte bekend dat Johnson zich enkel "in theorie" gebonden voelt aan de wet die vrijdag is gestemd. Die wet dwingt hem een nieuw uitstel voor de brexit te vragen als er tegen eind oktober geen nieuw akkoord is met de Europese Unie (EU). Johnson wil eerder de wet naast zich neerleggen dan om nieuw uitstel vragen, uitstel dat hij "zinloos" noemt.

Uit de conclusies van een team van vooraanstaande leden van de Queen's Counsel die zijn verzonden naar Keir Starmer, de brexit-schaduwminister van Labour, blijkt dat de premier veroordeeld kan worden door een rechtbank als hij probeert in de nummer 10 te blijven terwijl hij weigert de wetgeving te gehoorzamen.

Het Britse Hogerhuis stemde vrijdag de wet om de brexit te verdagen. Het Lagerhuis had de wet, die een brexit zonder akkoord uitsluit, woensdag al goedgekeurd. Wellicht maandag zal de koningin de wet bekrachtigen. Donderdag had Johnson al verklaard nog "liever dood in een gracht" te liggen dan de Europese Unie opnieuw een uitstel van de brexit te vragen. De premier wil het Verenigd Koninkrijk tegen 31 oktober "met of zonder akkoord" uit de EU loodsen.