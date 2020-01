“Johnson overweegt Hogerhuis te verhuizen van Londen naar York” TT

19 januari 2020

08u28

Bron: ANP 0 De Britse premier Boris Johnson overweegt het Hogerhuis permanent te verhuizen naar York. Dat meldt The Sunday Times. Volgens de zondagskrant zou Johnson een stuk grond bij het treinstation van York een zeer geschikte locatie vinden voor het Hogerhuis of het House of Lords.

Dat perceel wordt momenteel niet gebruikt en is eigendom van de regering. Met de verplaatsing van het Hogerhuis naar de noordelijke stad zou Johnson de positie van zijn Conservatieve Partij in York en omgeving willen versterken. Die regio was ooit een bolwerk van het Linkse Labour.

Naast York zou ook Birmingham in beeld zijn voor het huisvesten van het Hogerhuis. De knoop zou komend voorjaar worden doorgehakt.

Het Hogerhuis, ongeveer te vergelijken met onze Senaat, zetelt nu nog naast het Lagerhuis in het paleis van Westminster in Londen. De meer dan 800 leden worden niet verkozen, maar benoemd, en bestaan onder andere uit adellijke leden voor het leven (‘life peers’) en geestelijken.