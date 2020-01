“Johnson niet ingelicht door VS over aanval op Iraanse generaal” ttr

03 januari 2020

19u12

Bron: anp 1 De Britse premier Boris Johnson was niet vooraf geïnformeerd over de Amerikaanse aanval op de Iraanse generaal Qassem Soleimani. Dat bericht Sky News op basis van anonieme bronnen.

Het Verenigd Koninkrijk heeft honderden militairen gelegerd in het Midden-Oosten en werkt daar ook samen met de Amerikaanse strijdkrachten. Het Britse leger heeft volgens bronnen van de nieuwszender inmiddels aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen op bases in de regio.

De Britse minister Dominic Raab (Buitenlandse Zaken) reageerde vandaag namens de Britse regering op de dood van Soleimani, een van de machtigste mannen in Iran. Hij stelde dat zijn land zich altijd bewust is geweest van de "agressieve dreiging" die uitgaat van de Quds Brigades van Soleimani.

"In de nasleep van zijn dood, roepen we alle partijen op te de-escaleren", aldus Raab. Hij stelde dat niemand is gebaat bij verder conflict.