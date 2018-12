“Johnson & Johnson weet al jarenlang af van asbest in talkpoeder” kg

14 december 2018

21u43

Bron: Reuters, CNN 10 Volgens Reuters wist Amerikaanse farmareus Johnson & Johnson al bijna veertig jaar lang dat hun talkpoeder sporen van asbest bevatte, maar hield de Amerikaanse farmareus die informatie achter voor klanten en investeerders. Het bedrijf ontkent categoriek en bestempelt het rapport van Reuters als een “absurde complottheorie”. Desondanks zorgde het nieuws ervoor dat Johnson & Johnson vandaag kelderde op de beurs.

Johnson & Johnson heeft de berichten over asbest in hun talkpoeder tot nu toe altijd ontkend, maar volgens Reuters wist de farmagigant dus wel al lang af van de gevaren. Reuters bericht op basis van eigen onderzoek dat bepaalde interne testen bij Johnson & Johnson minstens vanaf 1971 tot de vroege jaren 2000 aantonen dat het talkpoeder een kleine hoeveelheid asbest bevat. Volgens sommigen zijn ook die kleine hoeveelheden al kankerverwekkend.





De sporen van asbest werden zowel gevonden in de grondstoffen die gebruikt worden voor het talkpoeder, als in het afgewerkte product. De resultaten heeft het bedrijf nooit publiek gemaakt, meent Reuters. Het gaat evenwel om een minderheid van de testen: meestal werd er geen asbest gevonden.

“Complottheorie”

Johnson & Johnson weerlegt de beschuldiging van Reuters. “Het artikel van Reuters is eenzijdig, foutief en provocatief. Kortweg gezegd: het Reuters-verhaal is een absurde complottheorie”, luidt een officieel statement.



“De wetenschappelijk consensus is dat het talk dat gebruikt wordt in lichaamspoeders gebaseerd op talk geen kanker veroorzaken, ongeacht wat er in het talk zit”, klinkt het nog in een reactie aan Reuters. “Dat geldt zelfs als – en dit is niet het geval – het cosmetische talk van Johnson & Johnson ooit minieme, ondetecteerbare hoeveelheden asbest hadden bevat.”



De ontkenning kon niet voorkomen dat Johnson & Johnson flinke klappen kreeg op de beurs. De waarde van het bedrijf zakte vandaag met bijna 11 procent.

Duizenden rechtszaken

Er gaan al langer berichten de ronde dat het talkpoeder van Johnson & Johnson mogelijk kankerverwekkend is. De farmagigant is nog verwikkeld in zo’n 9.000 rechtszaken van slachtoffers die zeggen kanker te hebben gekregen van het poeder.





In juli werd Johnson & Johnson nog veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van meer dan 4 miljard dollar (3,5 miljard euro) aan 22 vrouwen die zo'n rechtszaak hadden aangespannen. Het bedrijf ging in beroep.