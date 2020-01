‘Joe Exotic’ doodde vijf tijgers en probeerde dierenrechtenactiviste te laten vermoorden. Nu gaat hij voor 22 jaar de cel in ADN

26 januari 2020

18u15

Bron: CNN, National Geographic, Newsweek 1 Joseph Maldonado-Passage (56) – hij noemt zichzelf ‘Joe Exotic’ - was de eigenaar van een populair maar controversieel exotisch dierenpark in Oklahoma. Hij schoot vijf tijgers dood, verkocht op slinkse wijze babyaapjes en tijgerwelpjes en probeerde een huurmoordenaar in te schakelen om een kritische dierenrechtenactiviste naar de eeuwige jachtvelden te helpen. Nu moet de man 22 jaar lang de gevangenis in.

‘Joe Exotic’ was jarenlang de eigenaar van het ‘Garold Wayne Exotic Animal Memorial Park’ in Wynnewood, Oklahoma. Wat begon als een kleinschalig park groeide uit tot een grote zoo met meer dan duizend dieren. Bezoekers konden er onder meer met grote katten op de foto en leeuwenwelpjes aaien. En in de souvenirwinkel konden ze condooms en zeepjes kopen van het Joe Exotic-merk. Hijzelf werd de ‘tijgerkoning’ genoemd.

Controverse

Zijn park groeide in populariteit, maar werd ook steeds controversiëler. Verschillende dierenrechtenactivisten laakten het feit dat Joe Exotic kweekte met leeuwen en tijgers en bezoekers de wilde dieren liet aanraken en aaien. Het was meer een dierenshow dan een dierenpark, klonk het.



En er waren ook vraagtekens rond hoe de dieren in het park behandeld werden. Zo leidde een video van medewerkers die een tijger sloegen met een geweer tot ophef. Een lid van dierenorganisatie Humane Society of the US ging zogezegd als werknemer in het park op onderzoek uit. De organisatie claimde daarop dat de dieren er geregeld geslagen en geschopt werden, tikken kregen met harken en schoppen, en dat er aan de lopende band werd gekweekt zodat er altijd welpjes voorradig waren voor schattige fotoshoots. Tot echte actie of veroordelingen kwam het evenwel nooit.

Schikking van 1 miljoen

In 2013 verloor Joe Exotic een rechtszaak tegen ‘Big Cat Rescue’, een natuurreservaat in Tampa, Florida, gespecialiseerd in het opvangen van mishandelde of achtergelaten katachtigen zoals leeuwen, tijgers, lynxen en poema’s. De rechtbank oordeelde dat hij logo’s en beelden had gebruikt van de organisatie zonder hun toestemming en kende het reservaat een schikking van 1 miljoen dollar toe.

De zaak escaleerde in een online haatcampagne van Joe Exotic tegen de eigenares van Big Cat Rescue, Carole Baskin. Zij was als prominente dierenrechtenactiviste eerder al op de radar van de tijgerkoning verschenen, toen ze zich in een artikel als een fervente criticus van zijn park had uitgesproken.

Undercover

Nadat Joe Exotic de overstap naar doodsbedreigingen had gemaakt, wilde hij die op een gegeven moment ook concreet maken. Sinds juli 2016 ging hij op zoek naar iemand die zijn rivale voor hem zou kunnen vermoorden. Eind 2017 bood hij een werknemer 3.000 dollar aan om van Oklahoma naar Florida te reizen om de activiste koud te maken. Als de moord gelukt was, zou de moordenaar achteraf nog eens een paar duizend dollar krijgen.

Helaas voor Joe Exotic lichtte die man de FBI in. Zonder dat de tijgerkoning het wist was zijn volgende afspraak in de zoektocht naar een potentiële huurmoordenaar met niemand minder dan een FBI-undercoveragent. Terwijl hij de details van zijn moordplannetje met de agent besprak, werd alles opgenomen.

“Doodsangsten”

De dierenrechtenactiviste zelf stond doodsangsten uit en omschrijft Joe Exotic in een statement voor de rechtbank als “een kwaadaardige en geobsedeerde man”. “Door zijn constante doodsbedreigingen zag ik iedereen als een mogelijke moordenaar”, schreef ze. “Ik voelde me nergens nog veilig en vreesde ook voor het leven van mijn naasten. Hij zei dat hij me wilde opblazen en dat hij het geweldig zou vinden om mij te zien doodbranden.”

Doodgeschoten

Naast de poging tot huurmoord maakte Joe Exotic zich ook schuldig aan verschillende natuurmisdrijven. Zo verkocht hij tijgerwelpjes en babyaapjes. Daarbij werd papierwerk vervalst zodat het leek alsof ze werden gedoneerd, maar in werkelijkheid ging het om illegale handel in exotische dieren.

En nog opvallender: in oktober 2017 schoot hij vijf tijgers – een beschermde diersoort - dood om plaats te maken voor andere dieren in zijn park. Afgelopen woensdag werd in de rechtbank de slotsom van dat alles opgemaakt: 22 jaar achter tralies. Joe Exotic heeft al laten weten in beroep te gaan tegen de straf.