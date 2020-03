“Joe Biden wint voorverkiezing in Florida” IB

18 maart 2020

02u00

Bron: ANP 0 De Amerikaanse oud-vicepresident Joe Biden zal naar verwachting met groot verschil de Democratische voorverkiezingen in Florida winnen. Dat melden verschillende Amerikaanse media op basis van voorlopige uitslagen.

Florida is voor Biden de zeventiende staat die hij in de wacht sleept in de race naar de Democratische nominatie voor het presidentschap. Dinsdag (lokale tijd) werd ook in de staten Illinois en Arizona gestemd. Ook in Illinois versloeg Biden zijn rivaal Bernie Sanders.

Nadat Biden vorige week op Big Tuesday vijf van de zes staten op zijn naam schreef, werd verwacht dat Sanders de strijd zou opgeven. Maar net als enkele jaren geleden, toen hij het opnam tegen Hillary Clinton tijdens de voorverkiezingen, blijft Sanders in de race, hoewel hij wat het aantal gedelegeerden betreft flink achterloopt op Biden.

In totaal worden tijdens de derde grote voorverkiezingsronde in Florida, Illinois en Arizona 441 gedelegeerden verdeeld. Als Biden in alle drie de staten wint, wordt het voor Sanders onmogelijk om hem nog in te halen.

