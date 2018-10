“Joden zijn kinderen van de duivel”: schutter schreef antisemitische berichten voor hij het vuur opende aan synagoge TTR

27 oktober 2018

21u35

Bron: Huffington Post 0 Omstreeks tien uur lokale tijd opende de 46-jarige Robert Bowers het vuur aan een synagoge in Pittsburgh in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Verschillende Amerikaanse media hebben het over zeker “elf doden en zes gewonden, waaronder vier agenten”. Bowers gaf zich na een vuurgevecht met de politie over. Volgens een politiewoordvoerder riep hij antisemitische slogans, waaronder “alle joden moeten sterven”.

Hoewel het motief van de dader nog niet officieel bekend is, is het duidelijk dat Bowers een haat koestert jegens het Joodse volk. Dat blijkt uit verschillende berichten die de veertiger postte op Gab, een onlineplatform dat populair is bij neonazi’s. Volgens speurders schreef hij regelmatig racistische en antisemitische berichten op de website. “Joden zijn de kinderen van de duivel”, zo staat onder meer in zijn biografie op de site te lezen.

Haatberichten

Minder dan twee uur voor de schietpartij, schreef hij een haatbericht gericht aan The Hebrew Immigrant Aid Society, een organisatie die joodse vluchtelingen helpt. “HIAS houdt ervan om indringers binnen te brengen die onze mensen vermoorden. Ik kan niet zitten en toekijken hoe zij onze mensen afslachten”, aldus Bowers. Kort daarna verwijderde Bowers zijn profiel, maar speurders konden de berichten alsnog terugvinden.

Uit andere berichten blijkt dat Bowers kritiek uitte op de Amerikaanse president Donald Trump, omdat hij “geen echte nationalist” is. Hij had ook commentaar op de arrestatie van Cesar Sayoc, die gisteren in Florida werd aangehouden nadat hij meer dan een dozijn explosieven naar verschillende prominente Democraten had gestuurd, waaronder Bill en Hillary Clinton, Barack Obama en George Soros. (Lees hieronder verder.)

Een woordvoerder van Gab verklaarde intussen dat de site geen enkele oproep tot geweldpleging toestaat. “Het beleid van Gab met betrekking tot terrorisme en geweld is altijd heel duidelijk geweest. We tolereren dit niet. We zijn bedroefd en walgen van het nieuws uit Pittsburgh. We denken aan de families en vrienden van alle slachtoffers”, klinkt het.

De synagoge, waar voornamelijk conservatieve joden komen, was naar goede gewoonte behoorlijk gevuld voor de wekelijkse ochtenddienst. Er zouden zestig à honderd gelovigen in het gebouw geweest zijn. Pittsburgh Public Safety Director Wendell Hissrich zei op een persconferentie dat de schietpartij aan de Tree of Life-synagoge in Squirrel Hill wordt beschouwd als een federale haatmisdaad. De FBI onderzoekt de zaak verder.

Volgens Donald Trump heeft de schietpartij, “die heel erg lijkt op een antisemitische daad”, “veel doden en zwaargewonden” gemaakt. Trumps dochter Ivanka, die tot het jodendom bekeerd is, sprak van een “Amerika dat sterker is dan de daden van een perverse en sektarische antisemiet”.

