"Joana nam een xtc-pil om het einde van de examens te vieren. Nu ben ik twee dochters kwijt" Sven Van Malderen

06 oktober 2018

14u56

Bron: Daily Mail 3 Een xtc-pilletje om het einde van de examens aan de universiteit te vieren: meer was er niet nodig voor een dubbele tragedie in de Britse stad Alfreton. Joana Burns (22) stierf nadat ze de drugs van slechte kwaliteit genomen had. Nog geen drie maanden later zou haar zus Marcia (17) zelfmoord plegen, kapot als ze was van dat vreselijke nieuws. Mosca Burns verloor dus plotsklaps twee dochters als gevolg van een stom experimentje, nu wil ze met haar verhaal andere ouders waarschuwen.

De talentvolle wiskundestudente ging op 6 juni 2017 met haar vrienden de bloemetjes buitenzetten. Als extraatje kochten ze elk een xtc-pil voor 7 pond (8 euro), maar die bekwam Joana slecht. Het meisje werd nog in allerijl naar het ziekenhuis gebracht, daar zou ze uiteindelijk sterven. Tot overmaat van ramp besliste haar zus daarop om uit het leven te stappen.

"Officieel wordt het behandeld als twee aparte zaken, maar ik weet wel beter", stelt Mosca. "Marcia kon haar gevoelens goed verborgen houden. Binnenin ging ze echter kapot omdat haar zus er niet meer was. Ze was vroeger al zo'n kwetsbaar en fragiel meisje, de dood van Joana gaf nog dat ene beslissende duwtje. Ik ben niet één, maar twee dochters verloren aan drugs. En dat vind ik hartverscheurend."

Naar papa in Zweden

Na haar scheiding keerde Mosca met haar dochters vanuit Duitsland terug naar het Verenigd Koninkrijk. Toen Marcia 13 jaar was, besloot ze bij haar vader in Stockholm te gaan wonen. Daar had ze het echter moeilijk. "Het was lastig om vrienden te maken. Die beslissing om te verhuizen, bleef haar ook achtervolgen."

"De band tussen Joana en Marcia bleef wel bijzonder sterk. Ze zagen elkaar zoveel ze konden. Hun karakters leken op elkaar, het waren allebei gevoelige en lieve meisjes."

"Afspraak met psycholoog"

Marcia keerde terug naar Engeland om de begrafenis van haar zus bij te wonen. "Ze was duidelijk onder de indruk, maar ik had nooit gedacht dat ze zo'n drastische uitweg zou overwegen. Zoals ik al zei: ze was goed in dingen verstoppen. Haar vader zou haar ook nooit alleen gelaten hebben als hij wist hoe erg het was. Ze zou met een psycholoog gaan praten, maar 48 uur voor die afspraak maakte ze er een eind aan."

Marcia verliet op die fatale 28ste augustus haar school zonder te zeggen waar ze heen zou gaan. Haar lichaam werd later in de bossen gevonden, niet zo ver van haar huis. "De dood van Joana zorgde voor een domino-effect", weet Mosca. "Verder leven zonder Joana kon ze niet langer aan."

"Natuurlijk is dat aanlokkelijk"

Mosca vloog naar Zweden om een tweede keer afscheid te nemen van een dochter. "De dood van Joana was verschrikkelijk. Sommige zaken had ik in de mate van het mogelijke verwerkt, maar nu werd ik weer helemaal teruggeslingerd."

"En dan te bedenken dat je dat spul gewoon kan krijgen voor 8 euro. Natuurlijk is dat aanlokkelijk voor een student. Ik weet niet hoe we die strijd ooit zullen kunnen winnen."

"Het had een eenmalige uitspatting moeten worden om het einde van onze studententijd te vieren", voegt een vriend van Joana toe. "Ze was zeker geen frequente drugsgebruikster."

"Ze heeft genoeg doorstaan"

Twee studenten zullen binnenkort berecht worden omdat ze die xtc aan Joana aangesmeerd hebben. "Wat er met Benjamin Williams gebeurt, kan me niet schelen", besluit Mosca. "Maar Katherine Lavin zie ik liever niet achter tralies eindigen."

"Ze verkocht die drugs niet om winst te maken en ze zag haar vriendin voor haar ogen sterven. In mijn ogen heeft ze genoeg doorstaan. Maar wat voor straf ze ook krijgen, mijn meisjes ben ik definitief kwijt." De vrouw heeft met Cecilia (26) en Daisy (9) nog twee andere dochters.

Met vragen over zelfdoding kan je terecht op het gratis nummer 1813 van de Zelfmoordlijn of op www.zelfmoord1813.be.