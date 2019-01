“Jij kan de kou niet voelen door je natuurlijke speklaag”: discussie over verwarming op kantoor eindigt in ontslag KVDS

08 januari 2019

11u36

Bron: News.com.au 2 Een discussie over de temperatuur op kantoor is compleet uit de hand gelopen bij een bedrijf uit het Australische Melbourne en geëindigd met het ontslag van een werkneemster. De vrouw spande een rechtszaak aan om toch nog haar gelijk te halen, maar tevergeefs.

Het incident gebeurde volgens de gerechtsdocumenten op 26 mei 2018 bij ORC International, een bedrijf in business intelligence. Werkneemster Julia B. vroeg die dag of de verwarming aan mocht, maar haar bazin – die anoniem wenste te blijven – wilde dat niet “omdat ze het niet koud had”. Daarop antwoordde Julia B. dat ze de kou niet voelde “door haar natuurlijke speklaag”.

“Vernederd”

Haar bazin verklaarde achteraf dat ze zich door die woorden “vernederd” voelde. De werkneemster – die al sinds 2010 voor het bedrijf werkte – bleek al twee keer een officiële waarschuwing gekregen te hebben, onder meer voor het gebruik van haar smartphone op het werk, en werd ontslagen.





Na een van die eerder incidenten – op 7 april vorig jaar – had ze haar bazin een bericht gestuurd op Facebook. “Beste, het is triest dat ik mijn job moet verliezen zodat jij die van jou kan behouden. Ik begrijp dat ik de regels gebroken heb en dat ik daar de gevolgen moet van dragen. Ik heb er bijna 100 dollar voor betaald, wat ik me eigenlijk niet kan veroorloven. Maar ik herhaal het: ik neem mijn verantwoordelijkheid. En ter verdediging: ik wierp alleen maar een blik op mijn smartphone. De regel dat we die niet mogen gebruiken, is denigrerend en kinderachtig.”

Ook daardoor voelde haar bazin zich angstig en geïntimideerd. Alles samen maakte dat Julia B. op 26 mei vorig jaar haar ontslagbrief kreeg. Daarin werden ook de eerdere incidenten vermeld. “Het gaat om verscheidene en serieuze inbreuken op ons beleid en onze procedures, in het bijzonder aangaande pesterijen en het lastigvallen van werknemers”, stond er te lezen.

Rechtszaak

De vrouw begon daarop een rechtszaak. Daarin argumenteerde ze dat haar commentaar op haar bazin niet bedoeld was als een verwijt over haar gewicht. “Er lijkt wel wat wetenschappelijk bewijs te bestaan voor de stelling dat magere mensen de kou meer voelen dan mensen met overgewicht”, klonk het. “Het lijkt misschien tactloos om een biologische factor zoals isolerende vetlagen aan te duiden als oorzaak waarom ze de koude niet kon voelen zoals wij. Maar het was vermoedelijk wel een correcte verklaring en een goede reden om de verwarming aan te zetten.”

Ze haalde haar gelijk niet. Volgens de rechter maakte haar commentaar deel uit van een patroon van “onacceptabel” gedrag. “Het was respectloos en onaanvaardbaar”, klonk het nu in zijn vonnis. “Het ontslag was in verhouding tot de wrede, beledigende en neerbuigende commentaar die deze vrouw gaf.”