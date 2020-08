“Jij gaat naar de gevangenis”: ophef rond agenten die jongetje (8) handboeien willen omdoen (maar zijn polsen zijn te klein) Karen Van Eyken

13 augustus 2020

11u48

Bron: CNN, Daily Beast 0 In de Verenigde Staten is opschudding ontstaan over vrijgegeven beelden van agenten die een achtjarig kind oppakken op een school in Florida. De politiemannen fouilleren het jongetje en proberen hem handboeien om te doen. Maar dat lukt niet omdat de polsen van het kind te klein zijn. De moeder van de jongen heeft een rechtszaak aangespannen.



Het incident dateert van december 2018, maar door toedoen van mensenrechtenadvocaat Ben Crump - die de moeder van het jongetje verdedigt - zijn de bodycambeelden van de agenten nu vrijgegeven.

Het incident begon toen lerares Ashley Henriquez, opmerkte dat het kind “weigerde om behoorlijk op een bank te zitten” tijdens het lunchen. Toen het kind niet wilde ingaan op de verzoeken van Henriquez, vroeg ze hem om naast haar te komen zitten. Het kind weigerde opnieuw, waarna de lerares probeerde om hem “te verplaatsen”. De jongen vroeg Henriquez om “haar handen niet op hem te leggen” en sloeg haar vervolgens “in de borststreek”.

“Naar de gevangenis”

De lerares bracht het kind naar de directie, waarna de politie werd opgetrommeld. Op de beelden is te zien dat de agenten het snikkende kind vertellen dat hij “naar de gevangenis gaat” voordat ze hem fouilleren en proberen om handboeien om zijn kleine polsen te doen. Maar dat lukt niet omdat zijn polsen te klein zijn.

“Je begrijpt dat dit heel ernstig is, oké? En ik haat het dat je me in deze positie plaatst dat ik dit moet doen”, zegt een agent. “Het punt is dat je een fout hebt gemaakt, nu is het tijd hier lessen uit te trekken. Doe dit niet nog een keer”, maant de agent aan.

Vingerafdrukken en mugshot

De moeder, Bianca N. Digennaro, zei dinsdag tijdens een persconferentie via Zoom dat haar zoontje die dag werd opgepakt en naar de gevangenis gebracht. Daar werden zijn vingerafdrukken genomen, net zoals een DNA-staal. Tot slot volgde nog een mugshot. Het jongetje werd beschuldigd van mishandeling. De lerares in kwestie heeft geen verwondingen overgehouden aan het incident. Negen maanden later veegde de openbaar aanklager de beschuldiging van tafel wegens “belachelijk”.

Digennaro zei dat haar zoon verschillende gedragsstoornissen heeft, waaronder ADHD, depressie en angstgevoelens. Maar ondanks dat hij een geïndividualiseerd onderwijsprogramma had, plaatste de school de 8-jarige jongen op 14 december 2018 bij een lerares die iemand anders verving en “die zich niet bewust was van of zich zorgen maakte over zijn speciale zorgbehoeften”.

Buitensporig geweld

De moeder van het kind heeft dinsdag alsnog een rechtszaak aangespannen tegen de politiemannen van Key West en de school. Volgens haar hebben de agenten buitensporig geweld gebruikt en heeft de schooldirectie nagelaten om tussenbeide te komen.

Maar in een verklaring aan de Miami Herald deze week zei politiechef Sean Brandenburg dat zijn agenten niets verkeerds hadden gedaan en dat ze de standaardprocedures volgden.

Trauma

De moeder zei dat het met haar zoon, nu 10 jaar oud, beter gaat - maar dat het incident traumatisch was.

“Ik ben er kapot van dat dit mijn zoon is overkomen”, zei ze. “Ik doe dit alleen voor mijn zoon omdat ik weiger dat ze hem op 8-jarige leeftijd bestempelen als een crimineel of veroordeelde misdadiger.”