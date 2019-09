“Jij en ik zijn een team”: Greta Thunberg krijgt vuistje van Barack Obama KVDS

18 september 2019

17u42 5 De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg heeft in Washington de voormalige Amerikaanse president Barack Obama ontmoet en dat ging er heel gemoedelijk aan toe. De twee wisselden zelfs een vuistje uit. Obama postte een foto van dat moment op Twitter.

“Ze is nog maar 16 jaar, maar Greta Thunberg is nu al een van de grootste voorvechters van onze planeet”, aldus Obama. “Ze beseft dat haar generatie de dupe zal zijn van de klimaatwijziging en schrikt er niet voor terug om echte actie te eisen.”

Impact

De boodschap die Thunberg bracht, was duidelijk: “Niemand is te klein om een impact te hebben en de wereld te veranderen, dus doe alles wat je kan”, klonk het. “Jij en ik zijn een team”, was het antwoord van Obama, waarop hij de tiener een vuistje gaf.





Thunberg verblijft momenteel in de VS nadat ze de Atlantische Oceaan overstak met een zeilboot. Vorige vrijdag nam ze deel aan een manifestatie voor het klimaat aan het Amerikaanse Witte Huis. Op 23 september trekt ze naar New York voor een klimaattop van de Verenigde Naties.

De huidige Amerikaanse president Donald Trump zal ze niet ontmoeten tijdens haar bezoek aan de VS. Eerder liet ze zich ontvallen dat ze dat “tijdverspilling” vindt, omdat Trump geen maatregelen neemt om de klimaatverandering tegen te gaan.