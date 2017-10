"Jij dikke, vette leugenaar": Trump onder vuur na uitspraak over gesneuvelde soldaten Sven Van Malderen

Bron: New York Daily News 0 Twitter; AP Links: Delilia O’Malley. Rechts: Donald Trump. "Vorige presidenten deden bijna nooit de moeite om familieleden van gesneuvelde soldaten te bellen." De quote die Donald Trump gisteren pardoes lanceerde, zal hem nog wel een tijdje achtervolgen. Wereldleiders als Barack Obama en George Bush ondernamen immers wél de nodige initiatieven om in zo'n ellendige omstandigheden troost te bieden. Anders gezegd: Trump deed de waarheid geweld aan en dat zal hij geweten hebben. Nabestaanden laten nu massaal weten dat ze zich beledigd voelen door zijn woorden, de zus van een omgekomen Amerikaanse soldaat noemt hem zelfs een "dikke, vette leugenaar".

"Toen mijn broer tijdens de oorlog in Irak vermoord werd, heb ik echt geschreeuwd tegen president Bush. Maar hij luisterde tenminste en hield me vast terwijl ik aan het huilen was", twitterde Delilia O’Malley. Ook ex-stafleden veroordelen Trump omdat hij "zo schaamteloos liegt".

.@realDonaldTrump When my brother was killed, Pres Bush listened while I screamed at him & then held me as I sobbed, you fat fucking liar. https://t.co/SEIw74OeZG Delilia O'Malley(@ DeliliaOMalley) link

De president deed de ongelukkige uitspraak tijdens een onverwacht persmoment in de rozentuin van het Witte Huis. Een journalist wilde plots weten waarom hij nog niet gereageerd had op de dood van vier Amerikaanse commando's die in Niger in een hinderlaag gelokt werden.

"Ik heb een brief geschreven naar de families en ben van plan om hen ook nog eens te bellen", luidde het antwoord. "Maar kijk naar Obama en andere presidenten: de meesten hebben zelfs nooit de telefoon vastgenomen. Ik wil dat graag doen als de tijd er rijp voor is. Zij hebben het ultieme offer gebracht."

that's a fucking lie. to say president obama (or past presidents) didn't call the family members of soldiers KIA - he's a deranged animal. Alyssa Mastromonaco(@ AlyssaMastro44) link

Toen Trump gevraagd werd of hij dat echt allemaal meende, krabbelde hij wat terug. "Ik weet niet of Obama ook gebeld heeft. Veel presidenten houden het bij brieven schrijven, ik doe beide. Hoe moeilijk dat soms ook is. Volgens mij deed Obama het soms wel en soms niet. Althans, zo is het mij verteld geweest." Woordvoerster Sarah Sanders benadrukte nadien nog dat Trump "niet zijn voorgangers wilde aanvallen, maar gewoon een feit meedeelde".

De waarheid blijkt echter iets anders in elkaar te zitten. "Bush heeft alle families een brief geschreven en misschien wel duizenden nabestaanden ontmoet", laat zijn voormalige woordvoerder Freddy Ford weten. Tijdens de oorlog in Irak alleen al vielen vier jaar op rij telkens meer dan achthonderd Amerikaanse doden te betreuren. In het laatste bewindsjaar van Bush zakte de dodentol tot 313.

This is an outrageous and disrespectful lie even by Trump standards. Also: Obama never attacked a Gold Star family. https://t.co/JgzTUIzWIa Ben Rhodes(@ brhodes) link

Obama maakte een einde aan die oorlog, maar stuurde in 2009 en 2010 wel tienduizenden troepen naar Afghanistan. Onder zijn bewind zouden daar in totaal meer dan 1.700 Amerikaanse soldaten sneuvelen. "Er bestaan genoeg foto's waarop te zien is dat hij hen de laatste eer bewijst. En gewonden ging hij ook vaak opzoeken, maar dat was niet altijd publiek geweten", klinkt het.

Wat er ook van zij, Trump krijgt nu wel stevig de wind van voren. "Zeggen dat president Obama de familieleden van gesneuvelde soldaten niet opbelde, is een verdomde leugen. Hij is een gestoord beest", laat zijn vroegere adjunct-stafchef Alyssa Mastromonaco optekenen. "Dit is een ongelooflijke leugen, zelfs naar Trump-normen", voegde de voormalige vice-veiligheidsadviseur Ben Rhodes toe. Ook communicatiedirecteur Dan Pfeiffer en huisfotograaf Pete Souza maakten zich druk in de zaak.

Now he’s lying about his own lie https://t.co/P79tUbezq3 Dan Pfeiffer(@ danpfeiffer) link

Gregg Popovich, Air Force-veteraan én basketcoach van de San Antonio Spurs, ging het verst in zijn kritiek. "De manier waarop de president dit land leidt, ontgoochelt me telkens opnieuw. Hij blijft de bevolking maar verdelen. Maar zijn leugens zijn nu zodanig onder de gordel dat ik er geen woorden meer voor heb."

"De man in het Witte Huis is een zielloze lafaard die denkt dat hij enkel maar groot kan zijn door anderen te kleineren. Dat heeft hij altijd al gedaan, maar lager dan dit kan hij niet meer zinken. We zitten opgescheept met een pathologische leugenaar: zowel intellectueel, emotioneel als psychologisch schiet hij tekort voor deze functie. De hele wereld weet het, en zijn medewerkers nog het meest: zij zouden beschaamd moeten zijn omdat ze daar niets tegen ondernemen."

The President and First Lady console Paul and Janet, parents of Army Sgt. 1st Class Jared C. Monti, who had just been awarded posthumously with the Medal of Honor for his actions in Afghanistan. This was the first of 52 Medals of Honor, the nation's highest award for military valor, that President Obama bestowed during his two terms. I also photographed him meeting with hundreds of wounded soldiers, and family members of those killed in action.