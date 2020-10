“Jij bent geen mens, jij bent een monster”: moeder van vermoorde Nicky (11) richt zich tijdens proces persoonlijk tot hoofdverdachte Jos Brech SVM

07 oktober 2020

20u56

Bron: VTM Nieuws 2 In Nederland heeft de moeder van Nicky Verstappen een emotionele getuigenis afgelegd op het proces over de moord van haar zoontje. De jongen (11) werd misbruikt en om het leven gebracht. Sindsdien staat haar leven en dat van haar man stil, zegt Berthie. DNA-sporen leidden naar Jos Brech, maar hij heeft nooit willen bekennen. Dat vindt ze onvergeeflijk. De moeder sprak de hoofdverdachte rechtstreeks aan. “Voor mij ben jij geen mens, je bent een monster”, klonk het.

Al van bij de eerste woorden is de getuigenis van Berthie bijzonder aangrijpend. “22 jaar, 8 weken en 3 dagen geleden is ons leven compleet kapot gemaakt. We weten het tot op de dag nauwkeurig omdat sinds 10 augustus 1998 geen dag voorbijgegaan is zonder pijn, zonder verdriet en zonder verlangen naar onze Nicky.”

“Wij zijn sinds die dag nooit meer ontspannen geweest. Onze levensvreugde is verdwenen. De lege plek die Nicky achterliet, kan door niets opgevuld worden.”

Verstappen werd in de zomer van 1998 misbruikt en vermoord teruggevonden. Pas twee jaar geleden kwam Brech in het vizier als dader na nieuw DNA-onderzoek. Hij was gevlucht naar Spanje en werd daar ook opgepakt. Tot op vandaag blijft hij volhouden dat hij onschuldig is.

“Wij voelen intense minachting”

Voor de moeder van Nicky zeggen de DNA-bewijzen echter genoeg. Ze keek Brech recht in de ogen. “Wij vragen ons nu elke dag af wat er werkelijk met Nicky gebeurd is. Jij weet dat, Brech. Wij voelen intense minachting voor jouw houding hier. Het was voor ons een onmenselijke beproeving om hier in de rechtszaal op twee meter afstand van jou te zitten.”

De ouders hoopten op een bekentenis, maar die kwam er niet. Brech blijft dus bij de bewering dat hij Nicky “per toeval dood gevonden heeft”. “Helaas is mijn verklaring niet wat ze willen horen”, klonk het uit zijn mond.

De rechtszaak duurt nog tot eind volgende week. Het is nog niet bekend wanneer de rechter een uitspraak zal doen.